MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Döner kralı oğlu için kesenin ağzını açtı! Como Gölü'nde 3 gün süren kutlama! Sosyete bu düğünü konuşuyor

İş insanı Hakan Demirağ, küçük oğlu Ata Demirağ'ı evlendirdi. İtalya'nın gözde tatil beldesi Como Gölü'nde gerçekleşen ve tam 165 milyon TL harcanan düğünün detayları ortaya çıkmaya başladı.

Döner kralı oğlu için kesenin ağzını açtı! Como Gölü'nde 3 gün süren kutlama! Sosyete bu düğünü konuşuyor
Öznur Yaslı İkier

Şubat 2021'de büyük oğlu Kaan Demirağ ile gelini Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın mürüvvetini gören iş insanı Hakan Demirağ, hafta sonunda da küçük oğlu Ata Demirağ'ı evlendirdi.

Ata Demirağ'ın gemi broker'ı olan Rana Akdağ ile düğünü, dünya jet-set'inin İtalya'daki gözde tatil destinasyonu Como Gölü'nde gerçekleştirildi.

Döner kralı oğlu için kesenin ağzını açtı! Como Gölü nde 3 gün süren kutlama! Sosyete bu düğünü konuşuyor 1

Türkiye'den ve yurtdışından konukların katıldığı düğün, cuma günü başlayıp pazar günü son buldu. Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberine göre ilk kutlama cuma akşamı Como'nun en ünlü oteli olan Villa d'Este'de yapıldı.

Döner kralı oğlu için kesenin ağzını açtı! Como Gölü nde 3 gün süren kutlama! Sosyete bu düğünü konuşuyor 2

Düğün ise ertesi gün, Como Gölü'nün burnunda yer alan, 17. yüzyıldan kalma soylu konutu ve botanik bahçesi olan Villa Pizzo'da oldu. Süslemesinden yemeklerine, eğlencesinden havai fişeklerine kadar düğün çok konuşuldu.

Döner kralı oğlu için kesenin ağzını açtı! Como Gölü nde 3 gün süren kutlama! Sosyete bu düğünü konuşuyor 3

Hakan Demirağ'ın düğün için yaklaşık 3 milyon Euro harcadığı iddia edildi.

Döner kralı oğlu için kesenin ağzını açtı! Como Gölü nde 3 gün süren kutlama! Sosyete bu düğünü konuşuyor 4

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emeklilik hayalini açıkladı! Tasını tarağını toplayıp oraya yerleşecekEmeklilik hayalini açıkladı! Tasını tarağını toplayıp oraya yerleşecek
Sürpriz isimler dahil oldu! Hikayenin seyri değişiyorSürpriz isimler dahil oldu! Hikayenin seyri değişiyor

Anahtar Kelimeler:
Aslışah Alkoçlar düğün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tartıştığı kadını park halindeki otomobilde öldürdü

Tartıştığı kadını park halindeki otomobilde öldürdü

Yer: Sakarya! Sahile vurdu, ekipler alarma geçti

Yer: Sakarya! Sahile vurdu, ekipler alarma geçti

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı! Sturm Graz'ı geçti

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı! Sturm Graz'ı geçti

Kızının Yeraltı dizisindeki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Kızının Yeraltı dizisindeki rol arkadaşından şikayetçi oldu

Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor

Atanamayınca bu işle evini arabasını aldı: Siparişlere yetişemiyor

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı"

Altın fiyatları 3 gündür yükseliyor! "Altının düğmesine basıldı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.