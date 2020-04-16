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Haddeciler vatandaşların ihtiyaçlarına destek verecek

KARABÜK HABERLERİ  | 16.04.2020 15:17 | Son Güncelleme

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği Başkanı Pehlivan Baylan ve beraberindeki heyet Vali Fuat Gürel’i ziyaret etti.Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği Başkanı Baylan başkanlığında dernek üyesi firmaların Yönetim Kurulu Başkanları Vali Fuat Gürel’i ziyaret ederek, Vefa Sosyal Destek Grubuna, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla destek sağlayacaklarını ifade ettiler.Vali Fuat Gürel, Vefa sosyal destek grubunun çok verimli çalıştığını, yapılan yardımları ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırdıklarını, gerçekleştirilen desteğin bu günlerde anlamının çok değerli olduğunu ifade ederek, sosyal sorumluluk ve hayırseverlik bilinci içerisinde gösterdikleri anlamlı ve örnek davranış için; Işık Çelik AŞ, Çelsantaş San.

Haddeciler vatandaşların ihtiyaçlarına destek verecek

Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği Başkanı Pehlivan Baylan ve beraberindeki heyet Vali Fuat Gürel’i ziyaret etti.
Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği Başkanı Baylan başkanlığında dernek üyesi firmaların Yönetim Kurulu Başkanları Vali Fuat Gürel’i ziyaret ederek, Vefa Sosyal Destek Grubuna, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla destek sağlayacaklarını ifade ettiler.
Vali Fuat Gürel, Vefa sosyal destek grubunun çok verimli çalıştığını, yapılan yardımları ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırdıklarını, gerçekleştirilen desteğin bu günlerde anlamının çok değerli olduğunu ifade ederek, sosyal sorumluluk ve hayırseverlik bilinci içerisinde gösterdikleri anlamlı ve örnek davranış için; Işık Çelik AŞ, Çelsantaş San. Tic, Kaptan Demir Çelik, Yolbulan Demir Çelik, Boskay Metal, Erhaller Demir Çelik, Kayıkçı Demir Çelik, Yeşilyurt Demir Çelik, Aygünsan Demir Çelik, Uyar Çelik End, Çaprazoğlu Demir Çelik ve Saka Demir Çelik firmalarının Yönetim Kurulu Başkanlarına teşekkür etti.

Haddeciler vatandaşların ihtiyaçlarına destek verecek

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