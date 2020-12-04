YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Hadim Kaymakamı Gilan’dan engelli vatandaşlara ziyaret

Hadim Kaymakamı Gilan’dan engelli vatandaşlara ziyaret

KONYA HABERLERİ  | 04.12.2020 15:53 | Son Güncelleme

Konya’nın Hadim İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle ilçedeki engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.Hadim ve Taşkent ilçelerindeki engelli vatandaşları ziyaret eden Kaymakam Gilan, ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Hadim Kaymakamı Gilan’dan engelli vatandaşlara ziyaret

Konya’nın Hadim İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle ilçedeki engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.
Hadim ve Taşkent ilçelerindeki engelli vatandaşları ziyaret eden Kaymakam Gilan, ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Kaymakam Gilan yaptığı açıklamada, engelli insanların sorunlarını hatırlamanın, empati yapıp duyarlılığı ve hassasiyeti arttırmanın oldukça mühim olduğunu söyledi. Gilan, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını düstur edinmiş bir devlet olarak, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak adına her geçen gün hukuk sistemimizde ki müeyyideler ve vatandaşlarımızda ki hassasiyet artmaktadır. Bu kanuni ve vicdani gidişatın yoğunlaşarak artması temennisiyle, tüm engelli vatandaşlarımıza sağlık ve afiyet diliyor her bir engelli vatandaşımızı saygı ve sevgi ile selamlıyorum” dedi.
Gilan’a İlçe Jandarma Komutanı Yavuz Yiğit ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Haydar Singil eşlik etti.

Hadim Kaymakamı Gilan’dan engelli vatandaşlara ziyaret

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu

Konya Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:16
Sabah
07:43
Öğle
12:45
İkindi
15:16
Akşam
17:38
Yatsı
18:59

Konya Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Keçeciler Eczanesi
Karatay
Akınbey Eczanesi
Selcuklu
Efe Eczanesi
Selcuklu
Karaağa Eczanesi
Selcuklu
Medifarma Eczanesi
Selcuklu
Nar Eczanesi
Selcuklu
Poyraz Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.