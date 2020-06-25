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Hadim’de kan bağışı kampanyası

KONYA HABERLERİ  | 25.06.2020 15:55 | Son Güncelleme

Konya’nın Hadim ilçesinde Konya Kızılay Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.Belediye düğün salonunda düzenlenen kan bağışı kampanyasında Kızılay tarafından bağışçılar için tüm hijyen koşulları sağlandı.

Hadim’de kan bağışı kampanyası

Konya’nın Hadim ilçesinde Konya Kızılay Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Belediye düğün salonunda düzenlenen kan bağışı kampanyasında Kızılay tarafından bağışçılar için tüm hijyen koşulları sağlandı. Kan bağışına gelenlerin ateşleri ölçüldü. Maskesi olmayanlara maske verildi. Dezenfekte çalışmasının ardından kan bağışı kabul edildi.
Kızılay Hadim Şube Başkanı Saffet Duran, “Konya’dan gelen Kızılay kan alım ekibi ile ilçede kan alımı yapıyoruz. Türkiye’de mevcut kan stoku kritik seviyelerde. Korona virüs salgını nedeniyle kan bağışı çok azaldı. Bu anlamda ilçede Türk Kızılayı tarafından kan bağışı seferberliği başlatıldı” dedi.

Hadim’de kan bağışı kampanyası

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