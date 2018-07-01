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Hadise: Çizgimi hiç bozmadım

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.07.2018 16:15 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kaş ilçesinde sahneye çıkan Hadise, şarkıları ve dansıyla sevenlerini coşturdu. Sahnede konuşan Hadise, annesinin kendisine verdiği nasihatları dinlediğini söylerek, "Ben bugüne kadar bu çizgimi annemden dolayı hiç bozmadım" dedi.

Hadise: Çizgimi hiç bozmadım

Kaş Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde Hadise sahneye çıktı.

Yaklaşık 1,5 saat şarkılarını seslendiren Hadise, dansıyla da izleyicilerine keyifli dakikalar yaşattı. Sıcak havaya karşı Hadise'nin sahne önüne kurulan vantilatörlerle önlem aldığı gözlendi.

Sahneden izleyicilerine seslenen Hadise, şarkılarıyla her zaman kadınlara güç vermeye çabaladığını anlattı.

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KADIN HAYRANLARINA BÖYLE SESLENDİ

Kadın izleyicilerine güçlü olma konusunda örnek olmak istediğini vurgulayan Hadise, "Sizi de çekemeyenler olacak, rakipleriniz olacak. Bana annem hep, 'Kızım sen sus, sus. Çünkü sen kendini biliyorsun. Susmayı öğren, nereden geldiğini unutma. Nasıl terbiye gördüğünü unutma. Bırak insanlar konuşsun, sana laf soksun, ama sen sus. Sen işini yap' dedi. Ben bugüne kadar bu çizgimi annemden dolayı hiç bozmadım" diye konuştu.

Kadın izleyicilerine tavsiyede bulunan Hadise, "Hayatınızda yapmak istediğiniz ne varsa yapın. Hiç kimseye kendinizi ezdirmeyin. Okulunuzu okuyun, hayatın tadını çıkarın. Kadına şiddete, hayvanlarımıza şiddete, askerlerimize şiddete sıfır tolerans" diyerek, sözlerini tamamladı.

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