38 dolarlık duş jelini tanıttı! Gwyneth Paltrow yine çok cesur

Oyuncu Gwyneth Paltrow, Goop markasının yeni ürününü tanıttığı paylaşımıyla dikkat çekti. 53 yaşındaki yıldız, duşta çıplak poz verdiği videoda yaşına meydan okuyan fiziğini sergiledi.

Instagram’da paylaşılan videoda Paltrow, duş aldıktan sonra yalnızca beyaz bir havluya sarınmış halde kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncu, 38 dolarlık unisex duş jelini tanıtırken kişisel bakım rutininden de bahsetti.

Paltrow videoda şunları söyledi:

“Eğer çok fazla insanın olduğu bir yerde bulunduysam, kendimi iyice arındırma ihtiyacı hissediyorum. Vücut fırçasıyla peeling yapıyor, adaçayıyla enerjimi temizliyor ve ardından duş alıyorum.”

Yeni duş jeli üzerinde uzun süre çalıştıklarını belirten oyuncu, ürünün kokusunun kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Gwyneth Paltrow, 2008 yılında kurduğu Goop markasının tanıtımlarında cesur pozlar vermesiyle sık sık gündeme geliyor.