MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise'nin Feryat'ına eski eşi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı! Önce paylaştı sonra sildi

Hadise'nin Feryat'ına eski eşi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı! Önce paylaştı sonra sildi

15.04.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pop müziğinin güçlü ismi Hadise, beğeniye sunduğu yeni şarkısı Feryat ile adeta aşk hayatında yaşadığı üzüntüleri dile getirdi. Hadise'nin yeni şarkısına eski eşi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı ve imalı bir paylaşım yaptı. Ancak sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Dinçerler bu paylaşımı kısa sürede sildi.

Hadise'nin Feryat'ına eski eşi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı! Önce paylaştı sonra sildi

Ünlü şarkıcı Hadise'nin iş insanı Mehmet Dinçerler ile olan evliliği sadece dört ay sürmüştü. Kısa sürede anlaşmazlık yaşayıp boşanan çift uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.

Hadise, yeni şarkısı "Feryat" için "Okyanusa açılmayı hayal edip hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikayesi" dedi. Sözleri üzerine alınan eski eşi Mehmet Dinçerler sahilden bir paylaşım yaptı.

Mehmet Dinçerler, deniz kıyısından çekilmiş eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bu fotoğraf ile “kıyıya vuran benim” imajı veren Dinçerler gelen eleştirilerin ardından paylaşımını kısa sürede sildi.

mehmet dinçerler

  1. Sayfa'nın haberine göre; Hadise konuyla ilgili sorulara yanıt verdi ve 'Benim için kapanan bir konunun hala gündem olması enteresan. Ama benim yorum yapabileceğim bir konu artık değil. Benim gündemimde yok' dedi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni Aşk-ı Memnu'dan ilk kare geldi! Bihter'i paylaştıYeni Aşk-ı Memnu'dan ilk kare geldi! Bihter'i paylaştı
Bir döneme damga vurdu! İşte son haliBir döneme damga vurdu! İşte son hali
Songül Karlı yine estetik yaptırdı! "Dudağını biraz yukarı alacağız"Songül Karlı yine estetik yaptırdı! "Dudağını biraz yukarı alacağız"
Anahtar Kelimeler:
Hadise Mehmet Dinçerler

En Çok Okunan Haberler

Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...

Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kızılay açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kızılay açıklaması!

Herkes altın fiyatlarını konuşurken gümüşten sürpriz atak

Herkes altın fiyatlarını konuşurken gümüşten sürpriz atak

Kılıçdaroğlu'ndan seçim güvenliği ile ilgili videolu paylaşım!

Kılıçdaroğlu'ndan seçim güvenliği ile ilgili videolu paylaşım!

Sütyen giymedi! Gömleğinin düğmelerini açıp paylaştı

Sütyen giymedi! Gömleğinin düğmelerini açıp paylaştı

Sosyal medyaya damga vuran reklam! 'Yine AK Parti mi be abi?'

Sosyal medyaya damga vuran reklam! 'Yine AK Parti mi be abi?'

İlginizi Çekebilir

Sakalları nedeniyle eleştirilmişti! “Kendimi seksi hissediyorum”

Sakalları nedeniyle eleştirilmişti! “Kendimi seksi hissediyorum”

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Belediye başkanından skandal! Pantolonunu indirerek dans etti

Belediye başkanından skandal! Pantolonunu indirerek dans etti

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.