Hadise'nin Feryat'ına eski eşi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı! Önce paylaştı sonra sildi

Ünlü şarkıcı Hadise'nin iş insanı Mehmet Dinçerler ile olan evliliği sadece dört ay sürmüştü. Kısa sürede anlaşmazlık yaşayıp boşanan çift uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.

Hadise, yeni şarkısı "Feryat" için "Okyanusa açılmayı hayal edip hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikayesi" dedi. Sözleri üzerine alınan eski eşi Mehmet Dinçerler sahilden bir paylaşım yaptı.

Mehmet Dinçerler, deniz kıyısından çekilmiş eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bu fotoğraf ile “kıyıya vuran benim” imajı veren Dinçerler gelen eleştirilerin ardından paylaşımını kısa sürede sildi.