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Hadise ve Murda'nın samimi görüntüsü Mehmet Dinçerler'in ailesini kızdırdı! "Nasıl sarılırsın?"

29.09.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanmasına dair iddialar bitmiyor. Son olarak boşanma davası öncesi altınlar konusunda anlaşmaya varan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanmasına sebep olan olaylardan biri daha ortaya çıktı. İddiaya göre Dinçerler'in ailesi Hadise ve Murda'nın samimi görüntüsüne sert tepki gösterdi. İşte Hadise hakkındaki iddia...

Hadise ve Murda'nın samimi görüntüsü Mehmet Dinçerler'in ailesini kızdırdı! "Nasıl sarılırsın?"

4 ay evli kalan Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi’nde boşanacak. Çiftin arasında altınlar yüzünden gerilim çıkmıştı ve Dinçerler “Annemin taktığı set ve yüzüğü geri versin yeter!” demişti. Altınlar konusunda anlaşan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanma sebebine dair yeni iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre Hadise’nin, klibinde ve konserinde Murda’yla samimi görüntüler vermesine, eşi Mehmet Dinçerler ve ailesinin tepki gösterdi.

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AİLE EVDE KRİZ ÇIKARDI

İş insanı ve ailesinin, şarkıcının meslektaşına sarılmasına kızdığı ve evde kriz çıktığı konuşuluyor. Ailenin, Hadise’ye, “Nasıl sarılırsın? Evlisin” sözleriyle, baskı yaptığı öğrenildi. Şarkıcının, yapılan birçok baskıya dayanamayıp, ayrılmaya karar verdiği ve dava açtığı iddia edildi.

Ekran Alıntısı

İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanacağı tarih! "Annemin taktığı set ve..."İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanacağı tarih! "Annemin taktığı set ve..."

MEHMET DİNÇERLER NE DEDİ?

"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise, hakkında boşanmak üzere olduğu kocası “Son aylardaki konserlerinde ve çalışma ortamlarında, yanında olma isteklerim karşılıksız bırakıldı. Sahnede yaptığı şovlarıyla ilgili paylaşımlarının, kendisine karşı kamuoyunda bir algı oluşturmak üzere tasarlandığı düşüncesi doğmuştur” ifadelerini kullanmıştı.

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Hadise ve Murda'nın sarmaş dolaş dansı sosyal medyada gündem oldu!Hadise ve Murda'nın sarmaş dolaş dansı sosyal medyada gündem oldu!


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Hadise Murda hadise ve mehmet dinçerler
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