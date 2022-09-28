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İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanacağı tarih! "Annemin taktığı set ve..."

28.09.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise ve 4 aylık kocası Mehmet Dinçerler'in boşanacağı tarih belli oldu. Mehmet Dinçerler, boşanma kararı aldıktan sonra Hadise’den düğünde takılan takıları ve 3 milyon liralık tektaşı geri istemişti. Çiftin avukatları bir araya geldi ve anlaşma sağlandı. Dinçerler bakın ne istedi ve Hadise de bu istediği kabul etti.

İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanacağı tarih! "Annemin taktığı set ve..."

Çırağan Sarayı'nda kimseye duyurmadan evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler evliliği 4 ay sürdü. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in olaylı ayrılığı sonrası boşanma tarihi belli oldu.

4 aylık evli çift, 30 Eylül Cuma Beykoz Adliyesi’nde boşanacak. 2. Sayfa'nın haberine göre Hadise ve Dinçerler altınlar konusunda da anlaştı.

Ekran Alıntısı

MEHMET DİNÇERLER NE İSTEDİ?

Düğünde takılan takıları Hadise’ye bırakan Mehmet Dinçerler’in protokol yapılırken tek isteği ise vardı. Son günlerde Zehra Çilingiroğlu ile fotoğraflarıya gündemde olan Dinçerler “Annemin taktığı set ve yüzüğü geri versin yeter!” dedi.

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Hadise ise bu isteği kabul etti ve boşanmada pazarlık da sonuç vermiş oldu.

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Hadise Mehmet Dinçerler istedi
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