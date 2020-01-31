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Hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 4 Yaralı

SİVAS HABERLERİ  | 31.01.2020 12:54 | Son Güncelleme

Sivas’ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza saat 11.30 sıralarında Sivas-Erzincan yolu Devlet Su İşleri üst geçitinde meydana geldi.

Sivas’ta hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza saat 11.30 sıralarında Sivas-Erzincan yolu Devlet Su İşleri üst geçitinde meydana geldi. A.Ç. idaresindeki 42 EGJ 08 sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi. Bariyerlere çarpan otomobilde bulunan A.Ç., A.Ç. F.Ç ve şoför yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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