Hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu Delice mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan İlyas Y. yönetimindeki 52 ACL 700 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola yan devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada sürücü İlyas Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Sevim Y., Hatun Y., Yunus Buğra Y. ve Ömer Asaf Y. yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

