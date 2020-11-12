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Hafif ticari araç duvara çarptı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.11.2020 16:22 | Son Güncelleme

Adıyaman Gölbaşı karayolunda hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Adıyaman Gölbaşı karayolu Akpınar köyü mevkiinde meydana geldi.

Hafif ticari araç duvara çarptı

Adıyaman Gölbaşı karayolunda hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Adıyaman Gölbaşı karayolu Akpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Cihan Akın yönetimindeki 02 HS 902 plakalı Ford marka hafif ticari araç Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine doğru giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek duvara çarptı.
Kazada sürücü ağır yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Hafif ticari araç duvara çarptı

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