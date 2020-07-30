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Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.07.2020 18:23 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1’i kadın olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Bereketli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fiat markalı 06 BJE 442 plakalı hafif ticari araç ile BMC markalı 20 AN 602 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan her iki araç yolun kenarında bulunan halı sahanın kapısına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari araç içerisinde bulunan sürücüyü ve kamyonette yolcu konumunda bulunan kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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