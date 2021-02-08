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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı

08.02.2021 16:23 | Son Güncelleme:
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Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı

Adıyaman’da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.Kaza, Adıyaman merkez Bahçecik mahallesi Eski Samsat Caddesi üzerinde meydana geldi.

Adıyaman’da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Adıyaman merkez Bahçecik mahallesi Eski Samsat Caddesi üzerinde meydana geldi. Z.T. sevk ve idaresindeki 42 AHG 169 plakalı Ford marka hafif ticari araç Eski Samsat Caddesinden Atatürk Barajı istikametine giderken şehir merkezi istikametine "U" dönüşü yapmak istediği esnada aynı istikametten gelen Y.Ç. idaresindeki 02 LC 906 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı

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