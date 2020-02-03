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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KASTAMONU HABERLERİ  | 03.02.2020 17:30 | Son Güncelleme

Kastamonu-Tosya karayolu Çatalçam mevkisinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Kastamonu-Tosya karayolu Çatalçam mevkisinde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Tosya karayolu Çatalçam mevkisinde İbrahim Çemçem idaresindeki 37 SF 009 plakalı hafif ticari araç ile Murat Karaoğlu yönetimindeki 37 PS 485 plakalı otomobil, Çatalçam mevkisinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağaçlara tutunan hafif ticari araç, yaklaşık 50 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.
Araçlarda sıkışan sürücüler Çemçem ve Karaoğlu, olay yerine çağrılan jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında jandarma ekipleri, yolda geniş güvenlik önlemleri aldı.

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