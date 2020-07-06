YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.07.2020 14:47 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Kahramanmaraş karayolu yeni Sanayi Sitesi Kavşağı üzerinde Mehmet Bulundu idaresindeki 02 AAD 323 plakalı Ford marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.Yaşanan kazada sürücü Mehmet Bulundu ile Kadir Ata yaralandı.

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Kahramanmaraş karayolu yeni Sanayi Sitesi Kavşağı üzerinde Mehmet Bulundu idaresindeki 02 AAD 323 plakalı Ford marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Yaşanan kazada sürücü Mehmet Bulundu ile Kadir Ata yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersizMahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Çıplak elle balık tutan adamın yeteneği şaşırttı

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

Söke’de iki grup arasında silahlı kavga 2 kişi hayatını kaybetti

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

En sıcak günlerde bile onlara durmak yok

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Mangal kömürü üretmek için gece gündüz mesai yapıyorlar

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Bakanı Kurum’dan sanayi esnafına müjdeli haber

Adıyaman Namaz Vakitleri 6 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:18
Sabah
05:04
Öğle
12:37
İkindi
16:29
Akşam
19:59
Yatsı
21:37

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Pazartesi

Hayat Eczanesi
Merkez
Karalök Eczanesi
Merkez
Yücel Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Besni
Lokman Eczanesi
Golbasi
Şifa Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

İki arkadaşın boğulduğu baraj gölüne uyarı levhaları konuldu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

Kahta Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.