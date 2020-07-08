YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Hafif ticari araç şerit değiştirirken kaza yaptı: 4 yaralı

Hafif ticari araç şerit değiştirirken kaza yaptı: 4 yaralı

NİĞDE HABERLERİ  | 08.07.2020 16:07 | Son Güncelleme

Niğde’de şerit değiştirirken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kaza yaptı.

Hafif ticari araç şerit değiştirirken kaza yaptı: 4 yaralı

Niğde’de şerit değiştirirken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kaza yaptı. Kazada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Kayseri-Niğde karayolu Soylu Petrol yakınlarında meydana geldi. Sinan Y. yönetimindeki 51 HE 950 plakalı hafif ticari araç, Ahmet T.’nin kullandığı 51 HZ 307 plakalı kamyon ile aynı yönde seyrederken şerit değiştirme esnasında yoldan çıkarak kaza yaptı. Çevredeki diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.T. (35), R.Y. (29), F.T. (55) ve 2 aylık E.Y yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı
HAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona UlaştıHAK-İŞ’in Desteği 3 Milyona Ulaştı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Keklik avcısına para cezası

Keklik avcısına para cezası

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Niğde Namaz Vakitleri 8 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:33
Sabah
05:19
Öğle
12:51
İkindi
16:44
Akşam
20:13
Yatsı
21:52

Niğde Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Çarşamba

Doganyıgıt Eczanesi
Merkez
Mutlu Eczanesi
Merkez
Akıncı Eczanesi
Altunhisar
Bor Eczanesi
Bor
Çamardı Eczanesi
Camardi
Ateş Eczanesi
Ciftlik
Ulukısla Eczanesi
Ulukisla
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ömer Halisdemir Meydanında Cuma Namazı kılındı

Ömer Halisdemir Meydanında Cuma Namazı kılındı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Otomobil uçuruma yuvarlandı:3 yaralı

Otomobil uçuruma yuvarlandı:3 yaralı

Niğdeli çiftçiler 300 dekar arazide çilek üretiyor

Niğdeli çiftçiler 300 dekar arazide çilek üretiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.