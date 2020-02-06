YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Hafif ticari araç tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı

Hafif ticari araç tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.02.2020 14:11 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın tarlaya yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Mehmet Bulut idaresindeki 02 HZ 819 plakalı hafif ticari araç, Esentepe Mahallesi TOKİ yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı.

Hafif ticari araç tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın tarlaya yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mehmet Bulut idaresindeki 02 HZ 819 plakalı hafif ticari araç, Esentepe Mahallesi TOKİ yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Mehmet Bulut yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

GÜNCELLEME - Denizli'de şiddetli rüzgar etkili oluyor

GÜNCELLEME - Denizli'de şiddetli rüzgar etkili oluyor

Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü

Şiddetli esen rüzgar, okulun dış kaplama malzemelerini yerinden söktü

Tütünle ilgili kanun teklifi reddedildi

Tütünle ilgili kanun teklifi reddedildi

İzmir Ekonomili gençler Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor

İzmir Ekonomili gençler Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor

Adıyaman Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
05:58
Sabah
07:20
Öğle
12:46
İkindi
15:36
Akşam
18:02
Yatsı
19:19

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Dilek Eczanesi
Merkez
Pektaş Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Yıldırım Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Başkan Turanlı’ya sürpriz karşılama

Başkan Turanlı’ya sürpriz karşılama

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

İsveç’teki Eşinin Yanına Gidemiyor

İsveç’teki Eşinin Yanına Gidemiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.