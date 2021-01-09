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Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

09.01.2021 19:37 | Son Güncelleme:
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Samsun’un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın traktöre çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.Kaza, Kolay yolu Örencik mevkisinde meydana geldi.

Samsun’un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın traktöre çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Kolay yolu Örencik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kolay istikametinden Bafra’ya doğru seyir halinde olan Ö.Ş.’nin kullandığı 55 ADM 518 plakalı hafif ticari araç önünde giden Ahmet Kaya idaresindeki 55 KH 941 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada devrilen traktörün römorkunun altında kalan traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Traktöre çarpan hafif ticari araç sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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