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Hafif ticari araçla çarpışan otomobil kaldırıma devrildi: 3 yaralı

11.01.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin kaldırıma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Hafif ticari araçla çarpışan otomobil kaldırıma devrildi: 3 yaralı

Kaza, akşam saat 18.45 sıralarında Yunuskent Mahallesi, Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde bulunan Valilik Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hilmi A., yönetimindeki 70 AAU 283 plakalı otomobil ile Muzaffer Ş., idaresindeki 70 BD 807 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak devrildi. Kazada otomobilin sürücüsü Hilmi A. ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Emine Ş. (57) ve Zeynep A. (87) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan kaza nedeniyle trafik akışının bir süreliğine tek şeritten sağlandığı kavşak, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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