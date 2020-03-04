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Hafız İsmail Çoşar’ın vefatı Kütahyalıları üzdü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.03.2020 12:37 | Son Güncelleme

Hafız ve mevlithan İsmail Coşar’ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi, bir dönem görev yaptığı Kütahya’da da üzüntüyle karşılandı.MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Ezan ve kasideleriyle büyüdüğümüz Ankara Kocatepe Camii’nde 40 yıl imamlık yapan, bir dönem şehrimizde de görev yapan İsmail Coşar Hocaefendi geçirdiği trafik kazası sonucu eşi hanımefendiyle birlikte vefat etmiştir.Allah rahmet eylesin" dedi.Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Çoşar’ın, 1990 yılında Kütahya merkezde bir süre vaiz olarak görev yaptığı öğrenildi.

Hafız İsmail Çoşar’ın vefatı Kütahyalıları üzdü

Hafız ve mevlithan İsmail Coşar’ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi, bir dönem görev yaptığı Kütahya’da da üzüntüyle karşılandı.
MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Ezan ve kasideleriyle büyüdüğümüz Ankara Kocatepe Camii’nde 40 yıl imamlık yapan, bir dönem şehrimizde de görev yapan İsmail Coşar Hocaefendi geçirdiği trafik kazası sonucu eşi hanımefendiyle birlikte vefat etmiştir.Allah rahmet eylesin" dedi.
Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Çoşar’ın, 1990 yılında Kütahya merkezde bir süre vaiz olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
Halk Eczanesi
Simav
Zemzem Eczanesi
Tavsanli
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