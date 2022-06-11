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Hafızasını kaybeden kadının iyileşmesi için sokakta ateş ettiğini öne süren şüpheli yakalandı

11.06.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafızasını kaybeden kadının iyileşmesi için sokakta ateş ettiğini öne süren şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta akrabası olan kadının yitirdiği hafızasının yerine gelmesi için sokakta kurusıkı silahla ateş ettiğini öne süren şüpheli gözaltına alındı.

Bağlarçeşme Mahallesi'nde yürüyen 2 kadından birinin, aniden yola çıkan bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu bayılmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyaya yayımlanmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu, kurusıkı silahı ateşleyerek kaçan şüpheli yakalandı.

Şüpheli sorgusunda, bayılan kadının akrabası olduğunu, rahatsızlığı için gittiği bir doktorun kadının hafızasının yerine gelmesi için şok yaşaması gerektiğini söylediğini aktardı. Şüpheli, bu nedenle böyle bir yönteme başvurduğunu savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, hakkında herhangi bir şikayet bulunmayan şüpheli serbest bırakıldı.

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, iki kadının yolda yürüdüğü sırada yan taraftan aniden çıkan bir kişinin yere doğru ateş etmesi ve kadınlardan birinin bayılması yer aldı.

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