Hafızların belge heyecanı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde hafızlık eğitimlerini tamamlayan 20 Kur’an kursu öğrencisine törenle belgeleri veridi.

Vezirköprü ilçesine bağlı Merkez Kız Kur’an Kursu ile Merkez Erkek Kur’an Kursunda hafızlık eğitimi alan öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Samsun İl Müftülüğünce yapılan 2020 Yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı’na katıldı. 11’i kız, 9’u erkek öğrenci sınavda yüzde 100 başarı göstererek hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

Vezirköprü Müftülüğünce düzenlenen programla İlçe Müftüsü Ali Erbaş tarafından, Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarılı olan öğrencilere hediyelerle birlikte hafızlık belgeleri takdim edildi.

İlçe Müftüsü Ali Erbaş belge alan öğrencilere bundan sonraki eğitim hayatlarında üstün başarılarının devamı diledi.



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