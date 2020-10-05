Hafızlık okulunun eksiklerini Bağlar Belediyesi giderecek

Diyarbakır Hafız İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya gelen Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, okulun fiziki eksiklerinin belediye tarafından giderileceği müjdesini verdi.

AK Partili Bağlar Belediyesi, eğitim kurumlarına ve burada eğitim alan öğrencilere yönelik desteğini sürdürüyor. Son 1 buçuk yılda 21 okulun bakım ve onarımını gerçekleştirip okul bahçelerine parke taşı döşemesi, çevre düzenlemesi ve boya tadilatı yaparak eğitim için sağlıklı ve hijyenik hale getiren belediye, binlerce öğrenciye de giyim ve kırtasiye desteğinde bulundu. Bağcılar Mahallesinde bulunan Hafız İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya gelen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, okulun fiziki eksiklerinin belediye tarafından giderileceğini bildirdi, çalışmaların hemen başlaması için belediye ekiplerine talimat verdi.

Çocuklardan Kur’an-ı Kerim tilaveti

Kur’an-ı Kerim dersi alan çocukların yer aldığı sınıfa giren Başkan Beyoğlu, bir süre çocuklarla sohbet etti, bazı öğrencilerin okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetlerini dinledi. Çocuklarla yakından ilgilenerek sorular soran Beyoğlu, gördüğü tablodan bir hayli memnun kalarak okuldan ayrıldı. Daha önce bu okula çeşitli desteklerde bulunması nedeniyle okul idaresi ve velilerin teşekkür mesajlarıyla karşılanan Beyoğlu, okulun fiziki anlamdaki eksiklerinin giderileceğini kaydetti.