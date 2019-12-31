Hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışması Demirci’de yapıldı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Manisa ve ilçelerinde bulunan İmam Hatip Ortaokullarının katıldığı hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışması Demirci ilçesinde yapıldı.

Demirci İmam Hatip Ortaokulunun ev sahipliğinde Ticaret ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen yarışmaya Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Manisa merkez ve 17 ilçedeki imam hatip ortaokulu öğrencilerinin katıldığı yarışmada ilk olarak 5 kişilik jüri heyeti önünde hafızlar yarıştı.

Hafızlık yarışmasında Akhisar Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Aydın Öztürk birinci, Soma Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Yağmur ikinci ve Şehzadeler Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu’ndan Mesut Yılmaz üçüncü oldu.

Ezan okuma yarışmasında ise Selendi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ümit Koyun birinci, Akhisar Ayvaz Dede İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Hüdayi Akbaş ikinci ve Soma Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Resul Karadağ üçüncü oldu.

Yarışmanın tamamlanmasının ardından Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk hafızlık ve ezanı güzel yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

