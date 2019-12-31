YURTHABER
  4. Hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışması Demirci’de yapıldı

Hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışması Demirci’de yapıldı

MANİSA HABERLERİ  | 31.12.2019 22:35 | Son Güncelleme

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Manisa ve ilçelerinde bulunan İmam Hatip Ortaokullarının katıldığı hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışması Demirci ilçesinde yapıldı.Demirci İmam Hatip Ortaokulunun ev sahipliğinde Ticaret ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen yarışmaya Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Manisa merkez ve 17 ilçedeki imam hatip ortaokulu öğrencilerinin katıldığı yarışmada ilk olarak 5 kişilik jüri heyeti önünde hafızlar yarıştı.Hafızlık yarışmasında Akhisar Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Aydın Öztürk birinci, Soma Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Yağmur ikinci ve Şehzadeler Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu’ndan Mesut Yılmaz üçüncü oldu.Ezan okuma yarışmasında ise Selendi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ümit Koyun birinci, Akhisar Ayvaz Dede İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Hüdayi Akbaş ikinci ve Soma Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Resul Karadağ üçüncü oldu.Yarışmanın tamamlanmasının ardından Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk hafızlık ve ezanı güzel yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Manisa ve ilçelerinde bulunan İmam Hatip Ortaokullarının katıldığı hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışması Demirci ilçesinde yapıldı.
Demirci İmam Hatip Ortaokulunun ev sahipliğinde Ticaret ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen yarışmaya Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Manisa merkez ve 17 ilçedeki imam hatip ortaokulu öğrencilerinin katıldığı yarışmada ilk olarak 5 kişilik jüri heyeti önünde hafızlar yarıştı.
Hafızlık yarışmasında Akhisar Şehit Serdar Denizer İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Aydın Öztürk birinci, Soma Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yunus Emre Yağmur ikinci ve Şehzadeler Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu’ndan Mesut Yılmaz üçüncü oldu.
Ezan okuma yarışmasında ise Selendi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ümit Koyun birinci, Akhisar Ayvaz Dede İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Hüdayi Akbaş ikinci ve Soma Şehit Astsubay Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Resul Karadağ üçüncü oldu.
Yarışmanın tamamlanmasının ardından Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk hafızlık ve ezanı güzel yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

PARTNERMilyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...
Başkan Besim Dutlulu, esnafın yeni yılını kutladıBaşkan Besim Dutlulu, esnafın yeni yılını kutladı
Sarıgöl’de 2 yıl önceki cinayete 4 tutuklamaSarıgöl’de 2 yıl önceki cinayete 4 tutuklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

'Seferler iptal oldu' iddiasına İGA'dan açıklama!

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

Başkan Alim Işık: "Yeni yılda daha çok hizmet yapacağız"

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Manisa Namaz Vakitleri 1 Ocak Çarşamba

İmsak
06:53
Sabah
08:21
Öğle
13:18
İkindi
15:45
Akşam
18:06
Yatsı
19:29

Manisa Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Çarşamba

Çınarlı Eczanesi
Merkez
Kasapoğlu Eczanesi
Merkez
Ufuk Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Turgutlu
Taşçıoğlu Eczanesi
Turgutlu
Murat Eczanesi
Akhisar
Yalçın Aydın Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Turgutlu’da ’Azerbaycan Hemreylik Günü’ kutlandı

Turgutlu’da ’Azerbaycan Hemreylik Günü’ kutlandı

Turgutlu’da Kore gazisine son görev

Turgutlu’da Kore gazisine son görev

Alaşehir’de taksi durakları tek tip oldu

Alaşehir’de taksi durakları tek tip oldu

Turgutlu, Doğu Türkistan için sessiz kalmadı

Turgutlu, Doğu Türkistan için sessiz kalmadı

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.