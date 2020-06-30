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Hafriyat döküm alanında çıkan yangın paniğe sebep oldu

MANİSA HABERLERİ  | 30.06.2020 18:44 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Sandal Mahallesindeki hafriyat döküm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.Yangın, Sandal Mahallesindeki hafriyat alanında meydana geldi.

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Sandal Mahallesindeki hafriyat döküm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Sandal Mahallesindeki hafriyat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle hafriyat alanındaki çöplükte çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangını ihbar alan Sandal Mahalle Muhtarı Ahmet Gökçe durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çevredeki kuru otlara da sıçrayan yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesi kısa sürede söndürüldü. Yangının daha fazla yayılmasını önlemek için seferber olan mahalle muhtarı Ahmet Gökçe, eline geçen bez parçaları ile yangına müdahale etmeye çalıştı.
Mahalle sakinleri arasında paniğe neden olan yangın çevrede bulunan ekili tarlalara sıçramadan söndürüldü.

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