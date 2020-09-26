YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Hafriyat dökümü için belediyeden yer tahsisi

Hafriyat dökümü için belediyeden yer tahsisi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.09.2020 11:08 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet Belediyesi tarafından hafriyat döküm alanı olarak Esentepe Mahallesi Espey mevkiinde bulunan eski çöplük alanının belirlendiği bildirildi.Emet Belediyesi Zabite Amirliği tarafından yapılan açıklamada, ’’Son zamanlarda bazı vatandaşların belediyemizden izin almadan hafriyat ve molozlarını gelişi güzel rastgele yerlere döktükleri tespit edilirken, bu konuda çalışma yürüten Emet belediyesi yetkililerimiz hafriyat döküm alanı belirlediler.Öncelikle hafriyat ve molozlarını dökecek vatandaşların belediye fen işleri müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

Kütahya’nın Emet Belediyesi tarafından hafriyat döküm alanı olarak Esentepe Mahallesi Espey mevkiinde bulunan eski çöplük alanının belirlendiği bildirildi.
Emet Belediyesi Zabite Amirliği tarafından yapılan açıklamada, ’’Son zamanlarda bazı vatandaşların belediyemizden izin almadan hafriyat ve molozlarını gelişi güzel rastgele yerlere döktükleri tespit edilirken, bu konuda çalışma yürüten Emet belediyesi yetkililerimiz hafriyat döküm alanı belirlediler.
Öncelikle hafriyat ve molozlarını dökecek vatandaşların belediye fen işleri müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir. Hafriyat sahası dışında hafriyat ve moloz dökenlere yasla işlem yapılacaktır. Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstererek, aykırı durumda hareket edenleri Emet Belediyemiz Zabıta Amirliğini veya 112 İtfaiyeye haber vermeleri isteğimizdir. İzin sahası dışında dökülen hafriyat ve molozların çevre kirliliğine yol açması kadar, yağış halinde su yataklarını kapatıp sel oluşması gibi bir durumda can ve mal kayıplarına yol açabileceği bilinmelidir. Daha güzel bir Emet, daha güzel bir çevre, gelecek nesillere sorunsuz bir dünya bırakmak amacıyla tüm hemşerilerimizin hassasiyet göstereceklerine inancımız tamdır’’ ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı! Üçüncü kez evlenmek için bakın ne yaptı!
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
"Meydan Ardıçlı" projesi yatırımcılardan yoğun talep görüyor
"Meydan Ardıçlı" projesi yatırımcılardan yoğun talep görüyor
Kayseri’de 770 gram metamfetamin ele geçirildi
Kayseri’de 770 gram metamfetamin ele geçirildi
Amedspor Trabzon deplasmanında
Amedspor Trabzon deplasmanında
"Meydan Ardıçlı" projesi yatırımcılardan yoğun talep görüyor
"Meydan Ardıçlı" projesi yatırımcılardan yoğun talep görüyor
Müdür Keskin: “Orman yollarımızın fiziki altyapısını geliştiriyoruz”
Müdür Keskin: “Orman yollarımızın fiziki altyapısını geliştiriyoruz”
Uyuşturucu şüphelisi 2 şahıs tutuklandı
Uyuşturucu şüphelisi 2 şahıs tutuklandı

Kütahya Namaz Vakitleri 26 Eylül Cumartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:45
Öğle
12:56
İkindi
16:19
Akşam
18:58
Yatsı
20:16

Kütahya Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Cumartesi

Hale Eczanesi
Merkez
Uğurel Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Gönül Eczanesi
Gediz
Derman Eczanesi
Simav
Deva Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.