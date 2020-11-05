YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Hafriyat kamyonu dehşeti: 1 ölü

Hafriyat kamyonu dehşeti: 1 ölü

İSTANBUL HABERLERİ  | 05.11.2020 14:46 | Son Güncelleme

Bağcılar’da karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaş, hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.Kaza, Bağcılar-Halkalı Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi.

Bağcılar’da karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaş, hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.
Kaza, Bağcılar-Halkalı Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 34 YL 5413 plakalı İlker C. idaresindeki hafriyat kamyonu, karşıdan karşıya geçmek isteyen Cuma Demir’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan Demir için olay yerine 112 ekipleri çağrıldı. Ekiplerin kontrol ettiği Demir’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerini güvenlik çemberine alırken, cadde üzerinde trafik kontrollü sağladı. Demir’in cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
Kazayı gören vatandaşlardan Cahit Çetin, “Kamyon durmuştu. Adam kamyonun önüne geçti. Büyük ihtimalle kör noktaydı, kamyoncu yeşil yandığı esnada vatandaşı fark etmediği için çarptı üzerinden geçti” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İŞKUR ve ETÜ arasında MEGİP imzalandı
İŞKUR ve ETÜ arasında MEGİP imzalandı
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
Kocaelisporlu taraftarlardan Hürriyet’e loca teşekkürü
Kocaelisporlu taraftarlardan Hürriyet’e loca teşekkürü
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
06:06
Sabah
07:33
Öğle
12:53
İkindi
15:37
Akşam
18:03
Yatsı
19:24

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kartal’da deprem anında yangın müdahale ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Kartal’da deprem anında yangın müdahale ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Çatıdaki yaralı martıya Ümraniye Belediyesi ekipleri müdahale etti
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.