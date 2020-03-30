YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Hafriyat kamyonun dokunduğu otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Hafriyat kamyonun dokunduğu otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

DENİZLİ HABERLERİ  | 30.03.2020 17:47 | Son Güncelleme

Denizli’de hafriyat kamyonun çarptığı otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Denizli’de hafriyat kamyonun çarptığı otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı Deliktaş alt geçidi çıkışında meydana geldi. Hakan B. idaresindeki 35 AFV 595 plakalı hafriyat kamyonu öndeki otomobile çarptı. Süleyman A. idaresindeki 20 AT 737 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle etrafında dönerek orta refüjdeki demir parmaklıklara çarparak durabildi. Yolda seyir halinde olan bir başka sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kullanılamaz hale gelen otomobilde bulunan Süleyman A. yaralanırken yanında bulunan kişiler ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından Süleyman A. hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerinin kısa süreli kapattığı tek şerit hurdaya dönen otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndürüldü. Hafriyat kamyonun otomobile çarptığı ana canlı şahit olan ve o sıra otomobili ile seyir halinde olan Furkan Güner, “Kamyon sürücüsü büyük ihtimal dalgındı. Önündeki otomobile dokundu. Dokununca otomobili 2 tur çevirdi. Otomobilin son hali bu. Ufak bir şekilde atlatıldı. Allah beterinden korusun” dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Onları koronavirüs de durduramadı! Her akşam aynı saatte... Onları koronavirüs de durduramadı! Her akşam aynı saatte...
Valilik duyurdu! Dün geceden itibaren... Valilik duyurdu! Dün geceden itibaren...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Domaniç’te ev yangını

Domaniç’te ev yangını

Edirne Valisi Canalp ile Bulgaristan Başbakanı Borisov tamponda buluştu

Edirne Valisi Canalp ile Bulgaristan Başbakanı Borisov tamponda buluştu

Denizli Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
05:23
Sabah
06:45
Öğle
13:13
İkindi
16:45
Akşam
19:31
Yatsı
20:48

Denizli Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Dağ Eczanesi
Merkezefendi
Ercan Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
Nergis Eczanesi
Merkezefendi
İnceoğlu Eczanesi
Pamukkale
Kızıltaş Eczanesi
Pamukkale
Sevim Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çal’da gıda işletmelerine yönelik korona virüs denetimi

Çal’da gıda işletmelerine yönelik korona virüs denetimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencileri sevindirecek haber

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencileri sevindirecek haber

Denizli’de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 206 şahıs yakalandı

Denizli’de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 206 şahıs yakalandı

Denizli'de 2 hayırsever veresiye defterlerindeki 60 bin liralık borcu ödedi

Denizli'de 2 hayırsever veresiye defterlerindeki 60 bin liralık borcu ödedi

Büyük halk ozanı Özay Gönlüm unutulmadı

Büyük halk ozanı Özay Gönlüm unutulmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.