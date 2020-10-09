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Hafriyat temizliği devam ediyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.10.2020 14:57 | Son Güncelleme

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ekipleri, ilçedeki hafriyat atıklarının temizlenmesi için gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ekipleri, ilçedeki hafriyat atıklarının temizlenmesi için gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. Ayrıca yetkililer hafriyat atıklarının belirlenen yerlere bırakılması gerektiği hatırlattı.
Tepebaşı Belediyesi, ilçede gerçekleştirdiği hafriyat temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri bölgedeki atıkların temizlenmesi için çalışırken, son olarak Aşağı Söğütönü Mahallesi 1594. Sokak, Şarhöyük, Karagözler, Fevziçakmak ve Hasanbey Mahallesi’nde hafriyat temizliği yapıldı. Çalışmalarda ekipler, moloz atıklarını kepçeler ile kamyonlara yüklenerek hafriyat alanlarına taşıdı. Belediye yetkilileri de atık temizleme çalışmalarının devam edeceğini belirterek, çevre temizliği konusunda tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.
Öte yandan Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2011 yılından bu yana 5 çuvala kadar olan tadilat atıklarını ücretsiz olarak alınırken 5 çuvalı aşan atıklarda ise belirli oranda hizmet bedeli alındığını belirtti. Ayrıca evlerinde tadilat yaptıran vatandaşların, tadilat atıklarının iş yaptırdıkları aracılarla döküm sahasına götürülmesi konusundan da takipçi olmaları istendi.
Konu hakkında bilgi almak, atık alma hizmetinden yararlanmak veya ihbarda bulunmak isteyen vatandaşların 444 44 26 numaralı telefondan Mavi Masa’ya ulaşabilecekleri aktarıldı.

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