YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Hafta sonu kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçları bir bir karşılandı

Hafta sonu kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçları bir bir karşılandı

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.12.2020 10:11 | Son Güncelleme

Denizli’de hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında Pamukkale Belediyesi, 65 yaş üstü olup yalnız yaşayan vatandaşların taleplerini yerine getirdi.Korona virüs salgınına karşı alınan yeni tedbirler kapsamında yurt genelinde hafta sonu geçerli olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Denizli’de hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında Pamukkale Belediyesi, 65 yaş üstü olup yalnız yaşayan vatandaşların taleplerini yerine getirdi.
Korona virüs salgınına karşı alınan yeni tedbirler kapsamında yurt genelinde hafta sonu geçerli olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Pamukkale Belediyesi bu süre içinde yalnız yaşayan vatandaşların yanında olmaya devam etti. 65 yaş üstü olan ve yalnız yaşayanların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanırken, bunun dışındaki talepler için vatandaşlar, Pamukkale Belediyesi’nin çağrı merkezini arayarak yardım talep ettiler. Pamukkale Belediyesi ekipleri gelen talepleri kısa sürede cevap vererek, vatandaşların yanında oldu.
Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız
Dünyanın ve ülkemizin salgınla mücadelesinin devam ettiğini belirten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Korona virüs ile mücadele kapsamında ülkemizde sokağa çıkma kısıtlaması hafta sonunda uygulandı. Biz de her zaman olduğu gibi hafta sonunda da vatandaşlarımızın yanında olduk. 65 yaş üstü olan ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları vefa grupları tarafından karşılanırken, diğer talepler konusunda ekiplerimiz vatandaşlarımıza yardımcı oldu. Pamukkale Belediyesi olarak halkımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Her şartta vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu sıkıntılı günleri geride bırakmak için maske, mesafe ve hijyen kurullarına uymaya devam edelim” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/

Denizli Namaz Vakitleri 7 Aralık Pazartesi

İmsak
06:32
Sabah
07:59
Öğle
13:00
İkindi
15:30
Akşam
17:52
Yatsı
19:13

Denizli Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Pazartesi

Canan Eczanesi
Merkezefendi
Denizim Eczanesi
Merkezefendi
Gökhan Eczanesi
Merkezefendi
Gözde Gündüz Eczanesi
Merkezefendi
Gürsoy Eczanesi
Pamukkale
Merve Eczanesi
Pamukkale
Tugay Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.