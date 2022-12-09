Bu hafta sonu sınav var mı, yok mu merak ediliyor. MEB, ÖSYM, AÖF ya da diğer kurumların sınavları hafta sonları yapılıyor. Sınavdan haberi olmayan vatandaşlar Hafta sonu sınav var mı? 10-11 Aralık'ta hangi sınav var? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte konu hakkında tüm detaylar...

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Bu hafta sonu Anadolu Üniversitesi AÖF 2022-2023 güz dönemi ara sınavları var. AÖF güz dönemi sınavları 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa’da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

AÖF sınav giriş yerleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru sonrasında açıklandı.

AÖF sınav giriş belgeleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek.

