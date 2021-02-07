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Hafta sonu sokak hayvanları unutulmadı

07.02.2021 17:02 | Son Güncelleme:
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Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı aç kalan sokak hayvanları ve kuşlar için 25 noktaya mama ve yem bıraktı.Sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmalarına devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu hafta sonu da şehrin birçok noktasına yem, mama ve su bırakarak sokak hayvanlarını unutmadı.

Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı aç kalan sokak hayvanları ve kuşlar için 25 noktaya mama ve yem bıraktı.
Sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmalarına devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu hafta sonu da şehrin birçok noktasına yem, mama ve su bırakarak sokak hayvanlarını unutmadı. Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından başta Balıklıgöl, Dergah Cami, Ulu Cami olmak üzere kentin farklı noktalarına kedi ve köpekler için mama kuşlar için ise yem bırakıldı.

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