Türkiye’de bu hafta sonu yurt genelinde yapılacak YKS sınavı sebebiyle belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Konuyla ilgili Erzincan Valiliğinden şu duyuru yapıldı:

“İlimiz genelinde korona virüsle mücadelede gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş olup İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 18.06.2020 tarihli ve 9863 sayılı Genelgeleri kapsamında alınan 06-22 sayılı Kararımız gereği önümüzdeki günlerde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavının halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilebilmesi için 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 09.30 ile 18.30 arasında belirli istisnalar çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir.

Öte yandan, turizm sezonunun açılması ve ülkemize giriş-çıkış kısıtlamalarının kaldırılması sonrasında önümüzdeki süreçte yerli ve yabancı misafirlerin turizm beldelerine yoğun rağbet göstermesi beklenmektedir.

Bu çerçevede 18.06.2020 tarihli ve 06-22 sayılı Kararımızda yer alan istisnalara ek olarak İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 24.06.2020 tarih ve E.10133 sayılı Genelgeleri kapsamında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Daha önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin

a) Rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları (Gerek havaalanı, otogar, gar, liman gibi toplu ulaşım araçlarının varış noktaları ile konaklama tesisleri arasındaki transferleri gerekse özel araçlarla gerçekleştirecekleri şehirlerarası yolculuklar),

b) Müze ve ören yerleri ile tarihi/kültürel/dini anıtları/ibadethaneleri/türbeleri ziyaretleri,

2- Ayrıca bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanların, YKS sınavının olduğu 27-28 Haziran tarihlerinde belirli saat aralığında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına karar verilmiş olup,

İl İdaresi Kanununun 11/C Maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 ve 72 nci Maddeleri uyarınca Meclisimizce yukarıda alınan kararların ve daha önceki alınan kararlarımızın ilgili birim amirleri ve sıralı sorumlu amirler tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.”

