Haftanın tarihine bakış

İstanbul Gazeteciler Sendikası (İGS) bir bildiri yayımlayarak kapanma kararının gazete sahipleri tarafından verildiğini ve asla benimsenemeyeceğini duyurdu. Gazeteciler, aynı gün sendikadan başlayan ''Simidimiz ve Hürriyetimiz İçin'', ''Çalışan Gazeteciye Cop, Patrona Hazırlop'' gibi dövizler taşıyarak sessiz yürüyüş yaptı.

Okurlar, 10 Ocak sabahı gazetelerini aldıklarında, ''Gazetemizi Üç Gün Kapatıyoruz'' başlığı ile karşılaştı. Bu başlığın altında ise ''Akşam, Cumhuriyet, Dünya, Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni İstanbul, Yeni Sabah'' gazetelerinin patronlarının ortak bildirisi yer alıyordu.

Türk basın tarihine "Babıali'de Dokuz Patron Olayı" olarak da geçen gelişmeler sırasında, gazete sahipleri, yasanın önce "çıkmaması", sonra da ''değiştirilmesi'' için çalıştı.

''Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki 5953 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun'' başlıklı düzenleme, Milli Birlik Komitesince 4 Ocak 1961'de kabul edildikten sonra 10 Ocak 1961'de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sendika, üç günlük boykot sırasında ''Basın'' adlı bir gazete yayımladı. 11 Ocak 1961 günü çıkarılmaya başlanan Basın gazetesi, o gün için 100 bin gibi önemli bir tiraja ulaştı.

Boykot, 14 Ocak 1961'de sona erdi ve gazeteler yayına başladı. İGS, başarıya sahip çıkmak amacıyla 1962 yılında 10 Ocak tarihini Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlama kararı aldı ve Park Otel'de tören düzenlendi.

- Batı Cephesi'nde kazanılan ilk zafer

Albay İsmet Bey komutasındaki Türk ordusu, Batı Cephesi'nde Yunan ordusu ile karşı karşıya geldi. 6 Ocak'ta Yunan ileri harekatıyla başlayan Birinci İnönü Savaşı, en şiddetli çarpışmalarını 9-10 Ocak'ta yaşadı.

Yunan ordularının Batı Cephesi'nde bozguna uğratılması ile 11 Ocak'ta kazanılan Birinci İnönü Savaşı, Türk Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası oldu.

Düzenli orduya geçişle birlikte Batı Cephesi'nde kazanılan ilk zafer olan Birinci İnönü Zaferi sonrasında Yunanlılar, Beşkardeş-Zemzemiye-Oklubalı mevzisine taarruz etmeye cesaret edemeyerek Bursa'ya çekilmek zorunda kaldı.