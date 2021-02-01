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Haftasonu Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uyan Melikgazililere Teşekkür

01.02.2021 12:00 | Son Güncelleme:
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Haftasonu Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uyan Melikgazililere Teşekkür

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Melikgazililerin tam olarak uyduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Melikgazililerin tam olarak uyduğunu söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Sağlığımız ve geleceğimiz için sokağa çıkma kısıtlamasına uyan Melikgazili hemşehrilerime teşekkür ederim. Kurallara uyduğumuz sürece eski sağlıklı günlerimize kavuşmamız yakındır.” dedi.
Covid-19 tedbirleri kapsamında gereken çalışmaların yapıldığını, ancak bireysel olarak vatandaşlara daha çok sorumluluk düştüğünü söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bu zorlu salgın sürecinde ilk günden beri Melikgazi Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye devam ediyoruz. Halkımızın sağlığı ve güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurallara ve kısıtlamalara uyan tüm hemşehrilerime teşekkür ederim. Belediye olarak korona virüsle mücadele kapsamında en fazla önem verdiğimiz konu hijyen ve temizlik 25 aracımız 50 personelimizle birlikte özellikle virüsün yayılma riskinin yoğun olduğu, toplu olarak bulunan ve hastaların ziyaret ettiği, toplu olarak bulunulan cadde ve sokakları ilaçlıyoruz. ATM’lerde insanlar para çektiği için hem sıvı ile dezenfekte ediyoruz hem siliyoruz. Melikgazi olarak bütün bölgelerde bu hizmeti verdik, vermeye de devam ediyoruz. Evde kalma döneminde belediyelerimiz en yoğun dönemini yaşıyor. Çünkü hizmetin en çok ihtiyaç olduğu bir dönemdeyiz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Tedbiri elden bırakmayalım. Bu zorlu süreci hep birlikte kurallara uyarak atlatabiliriz. ” dedi.

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