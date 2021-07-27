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Hagi'den ''2 milyon euro'' komisyon yanıtı:Bunlar yalan!

27.07.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gheorghe Hagi, Alexandru Cicaldau'nun satışı nedeniyle Craiova'dan '2 milyon euro alacağı' iddiaları hakkında acıklama yaptı.

Hagi'den ''2 milyon euro'' komisyon yanıtı:Bunlar yalan!

Gheorghe Hagi, Alexandru Cicaldau'nun satışı nedeniyle Craiova'dan '2 milyon euro alacağı' iddiaları hakkında açıklama yaptı ve bu söylentileri yalanladı.

"BU İDDİALAR YALAN!"

Hagi, "Bu transfer sonrası bonservis bedelinin yüzde 30'unu alacağımızı okudum, bunlar yalan! Farul Constanta olarak yetiştirme bedeli anlamında para alacağız ama bu düşük bir rakam" diye konuştu.

"BU TRANSFERDE ROLÜM YOK"

Sarı-kırmızılıların efsane ismi ayrıca, "Craiova'ya teşekkür ederiz. Cunku Cicaldau'yu geliştirdiler, iyi bir oyuncu olmasına yardım ettiler. Yetenekli bulunduğu için Galatasaray izledi ve transfer etti. Galatasaray'a transfer olduysa, zaten iyi bir oyuncudur. Bu transferde rolüm yok. Galatasaray, bana sadece Nicolae Stanciu'yu sordu" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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