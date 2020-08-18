YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Hainler yüzlerce metre yükseklikte bile vandallıkta sınır tanımıyor

Hainler yüzlerce metre yükseklikte bile vandallıkta sınır tanımıyor

BURSA HABERLERİ  | 18.08.2020 10:45 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kamuya ait alanları tahrip eden bazı kişi ya da kişiler yüzlerce metre yükseklikte bile vandallıkta sınır tanımıyor.Yamaç paraşütçüleri, doğaseverler ve ailelerin piknik yapmak için tercih ettiği Erkızı Tepesi magandaların saldırısına uğradı.Konumu ve efsanelerle dolu geçmişiyle çok kez definecilerin de kaçak kazı yaparak tahrip ettiği 420 metre yükseklikteki tepede alkol alan kimliği belirsiz şahıslar devlet malına zarar verdi.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kamuya ait alanları tahrip eden bazı kişi ya da kişiler yüzlerce metre yükseklikte bile vandallıkta sınır tanımıyor.
Yamaç paraşütçüleri, doğaseverler ve ailelerin piknik yapmak için tercih ettiği Erkızı Tepesi magandaların saldırısına uğradı.
Konumu ve efsanelerle dolu geçmişiyle çok kez definecilerin de kaçak kazı yaparak tahrip ettiği 420 metre yükseklikteki tepede alkol alan kimliği belirsiz şahıslar devlet malına zarar verdi. Alkolün dozunu kaçıran magandalar vatandaşın vergileriyle yapılan kamelyanın bir bölümünü parçalayarak içki şişelerini de kırıp çevreye attı.
Ova manzarası eşliğinde piknik yapmak için Erkızı tepesine gelen aileler, gördükleri manzara karşısında şok oldu. İnsanların gölgesinde barındıkları kamelyanın, insanlık dışı gördüğü muameleye isyan eden aileler, “Bunları kırıp yakanlar insan olamaz. Hayvanlar bile doğaya zarar vermezken, bu olayı gerçekleştirenlere ne deneceğini bilemiyoruz. Kamelyanın altında gölgede çocuklarımız oynuyordu. Şimdi çocukları koruyacak bir çit kalmamış, insanlıktan nasibini almamış yaratıklar, insanlığın hizmetine yapılmış bir kamelyayı kullanılamaz hale getirmişler. Kamelyayı da yıkmaya çalışmışlar, kamelya direklerine zarar vermişler ama yıkmayı başaramamışlar” diye konuştular.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor! Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor!
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eren Tozlu'dan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a veda

Eren Tozlu'dan BtcTurk Yeni Malatyaspor'a veda

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Bursa'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Vali Şıldak, Marmara Adası’nda

Vali Şıldak, Marmara Adası’nda

Bursa'da 4 aydır aranan kişinin cesedinin foseptik çukurunda bulunması

Bursa'da 4 aydır aranan kişinin cesedinin foseptik çukurunda bulunması

Kartepe’de “Ayla” izleyici rekoru kırdı

Kartepe’de “Ayla” izleyici rekoru kırdı

Bursa Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:37
Sabah
06:11
Öğle
13:13
İkindi
16:59
Akşam
20:04
Yatsı
21:32

Bursa Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Aslı Sağlık Eczanesi
Nilufer
Aslı Sağlık Eczanesi
Nilufer
Aslı Sağlık Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Mudanya esnafına pandemi desteği

Mudanya esnafına pandemi desteği

Balaban Mesire Alanı, gün sayıyor

Balaban Mesire Alanı, gün sayıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.