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Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

HATAY HABERLERİ  | 13.06.2020 08:43 | Son Güncelleme

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu, Türkiye’ye saç ekimi için gelen 500 bin kişiden yarıdan fazlasının Avrupalı olduğunu söyledi.Türkiye’nin estetik konusunda da ciddi talep gördüğünü belirten Akıllıoğlu, son yıllarda ülkede sağlık turizminin hızlı bir ivme yakaladığına dikkat çekerek, “Sadece deniz, kum, güneş turizmi değil, sağlıktan spora birçok alanda turizm sektörü gelişmeye devam ediyor.

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu, Türkiye’ye saç ekimi için gelen 500 bin kişiden yarıdan fazlasının Avrupalı olduğunu söyledi.
Türkiye’nin estetik konusunda da ciddi talep gördüğünü belirten Akıllıoğlu, son yıllarda ülkede sağlık turizminin hızlı bir ivme yakaladığına dikkat çekerek, “Sadece deniz, kum, güneş turizmi değil, sağlıktan spora birçok alanda turizm sektörü gelişmeye devam ediyor. Bunlar arasında dikkat çekenlerin başında ise sağlık turizmi geliyor. 2019’da sağlık turizminden elde edilen gelir 1.5 milyar dolara yaklaştı, 2023’te bu alandan 10 milyar dolar gelir elde edilebileceği ifade ediliyor. Resmi olmayan rakamlara göre ise sağlık turizminden elde edilen geliri konuşulan rakamların çok daha üstünde. Dünyanın birçok ülkesinden sağlık turisti ağırlayan Türkiye, saç ekiminde estetik operasyonlarına, genel sağlıktan diş tedavisine kadar bir çok alanda dünya standartlarının üstünde hizmet verebiliyor” dedi.
Türkiye’nin saç ekiminde birçok ülkeye göre ileri seviyede olduğunu, yılda yaklaşık 500 bin kişinin bu iş için Türkiye’ye geldiğini belirten Akıllıoğlu, merdivenaltı işletmelerin yurt dışındaki algıyı bozduğuna dikkat çekti. Akıllıoğlu, şöyle devam etti;
“ Türkiye sağlık turizmi alanında yılda 1 milyon kişi ağırlıyor. Bunların 500 bini saç ekimi için geliyor. Türkiye’ye sağlık turizmi için gelenlerin yaklaşık yarısı saç ekimi için geliyor. Bunların yarıdan fazlası da Avrupa’dan geliyor. Ondan sonraki büyük pay estetik sektörünün. Geri kalan kısım ise genel sağlık için Türkiye’yi tercih ediyor. Türkiye’de yılda 100 bin estetik işlemi, günde 1.500 saç ekimi yapılıyor. Türkiye, doktorları, kullandığı teknolojiler ve fiyat olarak dünya çapında isim yapmış ve çok avantajlı konumdadır”

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