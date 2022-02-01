Haiti'de şiddetli yağış sebebiyle 2 bin 600'e yakın evi su bastı

PORT-AU-PRINCE (AA) - Haiti'de şiddetli yağış nedeniyle en az 3 ev yıkıldı, yaklaşık 2 bin 600 evi su bastı.
Yetkililer, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağmurun, yaklaşık 2 bin 600 aileyi geçici sığınak aramaya zorlayan yaygın bir sele neden olduğunu söyledi.
Ülkenin Sivil Koruma Ajansı, soğuk havanın Haiti'nin kuzey ve güney bölgelerini vurduğunu ve şiddetli rüzgarın bazı bölgelerde ağaçları kökünden söktüğünü belirtti.
Ülkede ayrıca bir elektrik santralini su bastı, bir köprünün çökmesi nedeniyle de bölgedeki bir yerleşim yerine ulaşım aksadı.
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