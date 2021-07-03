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Hak-İş 10. Uluslararası Kısa Film Yarışması'na başvuru sayısı 3 bini aştı

03.07.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Şubat ayı itibarıyla kısa film yarışmamıza başvurular başlamış olup, şu ana kadar 147'si Türkiye'den olmak üzere toplam 115 ülkeden başvuruda bulunuldu" - "Sinema alanında faaliyet gösteren, tüm yapımcı ve yönetmenleri, oyuncuları, teşkilat mensuplarımızı hayatın her alanında var olan emeği yansıtacakları güzel projeleri ile 15 Ağustos 2021 tarihine kadar yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 10'uncusunu gerçekleştirecekleri "Emek" temalı kısa film yarışmasına 3 bini aşkın başvuru yapıldığını bildirdi.

Arslan, Hak-İş Kültür Sanat Komitesi tarafından düzenlenen Hak-İş 10. Uluslararası Kısa Film Yarışması'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Her yıl düzenlediğimiz kısa film yarışmalarımızla emeğin sanat dünyasındaki yansımasını görüyor, emekçilerin sanat dünyasında temsilinin öncülüğünü yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Yarışmanın dünya genelinde bir marka olduğunu ve yoğun bir ilgiyle karşılandığını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Emek konulu filmlerin sayısının artırılması ve bu alanda emek veren yapımcıların bir araya gelebileceği bir platform oluşturmak amacıyla çıktığımız yolda, büyük bir başarı elde etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Şubat ayı itibarıyla kısa film yarışmamıza başvurular başlamış olup, şu ana kadar 147'si Türkiye'den olmak üzere toplam 115 ülkeden başvuruda bulunuldu. Yarışmamıza şu ana kadar yapılan başvurular, İran'dan 369, Hindistan'dan 343, İspanya'dan 159, Brezilya'dan 155, İtalya'dan 154, Amerika'dan 153, Fransa'dan 151, İngiltere'den 110 ve Rusya'dan 96'ya ulaştı. Diğer ülkelerden yapılan başvurularla birlikte Hak-İş 10. Uluslararası Kısa Film yarışmamıza şu ana kadar yapılan başvuru 3 bin 18'e ulaştı."

Arslan, yarışmaya dünyanın dört bir yanından başvuruda bulunulduğuna işaret ederek, önceki yıllarda olduğu gibi son güne kadar başvuruların 4 bini aşmasını beklediklerini belirtti.

- 11 dalda toplam 60 bin lirayı aşkın ödül verilecek

Yarışmada bugüne kadar 400 bin liraya yakın ödül dağıttıklarını anlatan Arslan, "Yarışma kapsamında ulusal ve uluslararası alanda iki kategoride 11 dalda toplam 60 bin lirayı aşkın ödül veriyoruz. Birinci olan filme 10 bin lira, ikinci olan film 5 bin lira, üçüncü olan filme 2 bin 500 lira veriyoruz. Ayrıca 2 bin 500 liralık Necati Çelik Özel Ödülü, sendikacı gözünden ve diğer dallarda biner lira ödül ve özel tasarlanan 'Ödül Plaketi' takdim ediyoruz." bilgisini verdi.

10. Uluslararası Kısa Film Yarışması ile ulusal ve uluslararası alanda elde ettikleri başarıyı daha üst seviyelere çıkarmak, emek dünyasının sanat ve sinema dünyasındaki temsiline bir katkı daha sağlamak amacıyla bu yıl bir yeniliğe gideceklerini ifade eden Arslan, şunları kaydetti:

"Ödül töreninin ertesi günü yerli ve yabancı ilk üç ve Necati Çelik Özel Ödülü alan filmler başta olmak üzere film gösterimi gerçekleştirilecek. Her bir gösterimin ardından filmin yönetmeni ile kısa bir söyleşi düzenlenecek. Sinema alanında faaliyet gösteren, tüm yapımcı ve yönetmenleri, oyuncuları, teşkilat mensuplarımızı hayatın her alanında var olan emeği yansıtacakları güzel projeleri ile 15 Ağustos 2021 tarihine kadar yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz."

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