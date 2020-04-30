YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. HAK-İŞ çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddete dikkat çekti

HAK-İŞ çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddete dikkat çekti

SİVAS HABERLERİ  | 30.04.2020 12:11 | Son Güncelleme

HAK-İŞ Sivas İl Başkanı Nihat Şimşek, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısı ile yaptığı açıklamasında, çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddete dikkat çekti.Sivas’ta 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla HAK-İŞ İl Başkanlığı Cumhuriyet meydanında basın açıklaması yaptı.

HAK-İŞ Sivas İl Başkanı Nihat Şimşek, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısı ile yaptığı açıklamasında, çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddete dikkat çekti.
Sivas’ta 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla HAK-İŞ İl Başkanlığı Cumhuriyet meydanında basın açıklaması yaptı. Açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle kitlesel kutlama imkanı bulamadıklarını söyleyen HAK-İŞ İl Başkanı Nihat Şimşek, bu imkanlar olmasa bile 1 Mayıs’ta ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerde olduklarını belirtti. İl Bakanı Nihat Şimşek konuşmasında, “HAK-İŞ olarak, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının esnetilmesini istiyoruz. Bu süreçte uygulanan fesih yasaklarını olumlu buluyoruz. Bununla birlikte ücretsiz izin uygulamasının istismar edilmesine hayır diyoruz. Bütün sağlık emekçilerimiz için eşit haklar istiyoruz. Taşerondan kadroya geçen emekçilerin TİS sürelerinin öne çekilmesini istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerinin sorunlarının çözümünü ve tüm emekçilerimiz için daha fazla iş güvencesi istiyoruz. Örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz" dedi.
İş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha da yaygınlaştırılmasını istediklerini ifade eden Şimşek konuşmasını şöyle sürdürdü; “Çocuk istismarının önlenmesini, kadına yönelik şiddetin engellenmesini istiyoruz. İstihdamda kadın ve gençlere daha çok yer verilmesini istiyoruz. Annelik hakkının korunmasını, kreş ihtiyacının karşılanmasını istiyor ve gençlerin eğitim, staj, işe giriş imkanlarının geliştirilmesini istiyoruz.’’

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

İzmir'de silahlı gasp sonucu bir kişi yaralandı

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Beypazarı’nın 37 yıllık altyapısı yenileniyor

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü, hedefini BAL olarak belirledi

Aktürk: “Covid-19 salgını sürecinde meslektaşlarımıza yönelik ekonomik destek talebinde bulunduk”

Aktürk: “Covid-19 salgını sürecinde meslektaşlarımıza yönelik ekonomik destek talebinde bulunduk”

Sivas Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
03:51
Sabah
05:27
Öğle
12:34
İkindi
16:23
Akşam
19:32
Yatsı
21:01

Sivas Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

İstasyon Eczanesi
Merkez
Rumeysa Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Korona virüs Sivas köftesini de vurdu

Korona virüs Sivas köftesini de vurdu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Hava sıcaklığı 0’ın atına düşecek

Hava sıcaklığı 0’ın atına düşecek

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.