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  4. Hak-İş Genel Başkan Vekili Yıldız, kamu işçisinin zam oranını değerlendirdi:

Hak-İş Genel Başkan Vekili Yıldız, kamu işçisinin zam oranını değerlendirdi:

11.08.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu toplu iş sözleşmesi ile taşerondan kadroya geçiş sonrasını düzenleyen, aksaklıkları, eksiklikleri gideren önemli bir yaklaşımı ortaya koyduğumuzu düşünüyorum"

Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili, "Bu toplu iş sözleşmesi ile taşerondan kadroya geçiş sonrasını düzenleyen, aksaklıkları, eksiklikleri gideren önemli bir yaklaşımı ortaya koyduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde hükümet ve işçi konfederasyonlarının anlaşma sağlaması üzerine, Türk-İş Genel Merkezi'nde imza töreni düzenlendi.

Yıldız, törendeki konuşmasında, sözleşme görüşmeleri sürecini Türk-İş ve Hak-İş'in birlikte yürüttüğünü anımsatarak, konfederasyonlar arasındaki somut iş birliğinin somut sonuçlarını bugün aldıklarını söyledi.

İki konfederasyona bağlı sendikaların da sözleşme sürecinde ortak hareket ettiğini vurgulayan Yıldız, kamudaki 700 bin işçiyi ilgilendiren sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

- "Mali olarak önemli başarılar elde edilmiştir"

Yıldız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in sözleşme görüşmeleri sürecinde yapıcı ve sorunları çözücü yaklaşım içerisinde olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile sözleşmede katkısı olanlara teşekkür etti.

Sözleşmenin taşeron şirketlerden kamuda kadroya geçenler için önemli haklar içerdiğini bildiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Bu toplu iş sözleşmesi ile taşerondan kadroya geçiş sonrasını düzenleyen, aksaklıkları, eksiklikleri gideren önemli bir yaklaşımı ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bu kapsamda mali olarak önemli başarılar elde edilmiştir. Taban ücrette iyileştirme, kıdem zammı, önemli ücret zamları, sosyal yardımlar, ikramiyeler gibi temel konularda önemli iyileştirmeler olduğunu belirtmek istiyorum. Yine bu perspektif çerçevesinde mevsimlik işçilerin sorununun çözümü, iş kollarına has sorunların çözümü, tayin ve becayiş gibi önemli perspektifleri de ortaya koymuş bulunuyoruz."

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