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Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti:

23.02.2021 15:31 | Son Güncelleme:
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"Acılarınızı duymayanlara, evlatlarınızı hala ellerinde tutup sizin acılarınızı dindirmeyenlere lanet olsun" - "Sizin çadırınız önünden geçip bakmayanlar Gara'da, Kandil'de gidip terör örgütünün elini, eteğini öpüyor. Yazıklar olsun bu hainlere, bu alçaklara"

DİYARBAKIR (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, beraberindeki heyetle çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattıkları oturma eylemini 540. gününde sürdüren Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu, onlara çiçek verdi.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, ailelerin ortaya koyduğu onurlu mücadelenin hem Türkiye'de hem de dünyada ses getirdiğini, ailelerin "evlatlarımızı verin" feryadının milletin vicdanında karşılık bulduğunu söyledi.

Tüm ülkenin, gönül birliği içerisinde annelerin mücadelesini desteklediğini ve duygularını paylaştığını aktaran Arslan, annelerin Türkiye'nin 40 yıllık terörle mücadele sürecinin çok önemli bir tarafını oluşturduğunu belirtti.

Arslan, "Ortaya koyduğunuz farkındalıkla yeni bir mücadele yönteminin de öncülüğünü yaptınız." ifadesini kullandı.

Kalpleri taşlaşanların ve vicdanlarını bu ailelerin sesine kapatanların, annelerin çığlığını duymadığını belirten Arslan, "Acılarınızı duymayanlara, evlatlarınızı hala ellerinde tutup sizin acılarınızı dindirmeyenlere lanet olsun. Sizi, yavrularınızdan ayıranlara, bu acılarınızı duymayanlara, acılarınızı başka şekillerde istismar edenlere, sizi küçümseyenlere lanet olsun." şeklinde konuştu.

Arslan, annelerin evlatlarına kavuşması için devletin ortaya koyduğu mücadeleyi sonuna kadar desteklediklerini kaydetti.

- "Burada 207 aile var ama bu ailelerin arkasında 83 milyon var"

Annelerin bu kararlığının, cephede terörle mücadeleyi sürdüren güvenlik güçlerininki kadar önemli olduğunu vurgulayan Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burada 207 aile var ama bu ailelerin arkasında 83 milyon var. Siz, yalnız değilsiniz bu mücadelenizde arkanızda milyonlarca mazlum ve mağdur insanın duaları var. Benim ülkem, devletim, güvenlik güçlerimiz 6 yıldır teröristlerin elinde bulundurulan evlatlarımızın kurtarılması için her türlü mücadeleyi yaptı. Devletimiz, evlatlarımızı bu kalleş, hain örgütün elinden kurtarmak için büyük bir mücadele başlattı. Evlatlarımızı kalleşçe şehit ettiler. Bunun sorumlusu PKK terör örgütü ve onun yandaşlarıdır."

"Sizin sayenizde artık Kandil'e gençleri götüremiyorlar." diyen Arslan, annelerin sayesinde terör örgütü PKK'nın artık gençleri kandıramadığını söyledi.

Arslan, Diyarbakır annelerinin on binlerce evladın, annenin, babanın vicdanında büyük kahramanlar olarak yer aldığını belirtti.

Annelerin mücadelesinin çok kutlu ve onurlu olduğuna işaret eden Arslan, "Allah sizden razı olsun. Bunların kirli yüzlerini ortaya koydunuz, maskelerini düşürdünüz. Siz, bu terör örgütün sonunu getireceksiniz." diye konuştu.

Annelerin eylemi sayesinde çok sayıda ailenin evladına kavuştuğuna dikkati çeken Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sizin çağrınız Kandil'i titretiyor. Sizin çağrınız, Gara'da yankı buluyor. Bunlar milletin de devletin de önünde hesap verecekler. Sizin çadırınız önünden geçip bakmayanlar Gara'da Kandil'de gidip terör örgütünün elini, eteğini öpüyorlar. Yazıklar olsun bu hainlere, bu alçaklara. Bu hainlerin cezası da elbette hukuk önünde verilecektir."

Arslan, terörle mücadelede şehit olan güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Aileler de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Gara'ya gittiğini açıkladığı HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'e tepkilerini dile getirdi.

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