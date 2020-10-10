Hak-İş Genel Başkanı Arslan, Hizmet-İş Genel Kurulu'nda konuştu:

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname'nin bir maddesinin yanlış olduğunu savunarak, "Kanun zoruyla işçilerin bir başka sendikaya gitmesine gönlümüz razı değil, adil değil, hakkaniyetli değil. Bu bizim sendikalarımız arasında olsa da adil değil." dedi.

Arslan, Lale İş Merkezi'nde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Ankara 4 Nolu Şubesinin 4'üncü Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada kadın delege sayılarının arttığını belirten Arslan, bunun nedeninin tüzükte yaptıkları değişiklik ve şube başkanının bu konudaki duyarlılığı olduğunu söyledi.

Sendikal mücadeleye daha çok kadın üye ve sendikacının dahil olmasını istediklerini aktaran Arslan, "Kadın liderliği, kadının siyasette, sivil toplumda, meslek örgütlerinde, toplumda liderlik yapması bizim toplumumuza yabancı bir şey değil." ifadesini kullandı.

- "Kararname 2 yıldır Hak-İş'in gündeminde"

Arslan, 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile yapılan düzenlemenin yaklaşık 2 yıldır Hak-İş'in gündeminde olduğuna dikkati çekti.