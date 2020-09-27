YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan’dan Ermenistan’a tepki

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan’dan Ermenistan’a tepki

ANKARA HABERLERİ  | 27.09.2020 12:28 | Son Güncelleme

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısını kınayarak, “Ermenistan, hukuk tanımaz tavrı ile bölgedeki barış ve istikrar ortamını bir kez daha derinden sarsmıştır.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısını kınayarak, “Ermenistan, hukuk tanımaz tavrı ile bölgedeki barış ve istikrar ortamını bir kez daha derinden sarsmıştır. Dünyada yaşanan hiçbir zulme sessiz kalmayan, her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olan HAK-İŞ Konfederasyonu olarak uluslararası kuruluşlar ve uluslararası toplumdan bu hukuk tanımaz davranışa karşı tavrını net bir şekilde ortaya koymasını ve gereğini yapmasını bekliyoruz” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Arslan açıklamasında, "Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan, hukuk tanımaz tavrı ile bölgedeki barış ve istikrar ortamını bir kez daha derinden sarsmıştır. Dünyada yaşanan hiçbir zulme sessiz kalmayan, her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olan HAK-İŞ Konfederasyonu olarak uluslararası kuruluşlar ve uluslararası toplumdan bu hukuk tanımaz davranışa karşı tavrını net bir şekilde ortaya koymasını ve gereğini yapmasını bekliyoruz. Ermenistan’ın durdurulmasını ve hukuk tanımaz bir şekilde yaptıklarının hesabını vermesini istiyoruz. Uluslararası toplumu, katliam ve saldırıların durdurulması konusunda görev almaya davet ediyoruz. HAK-İŞ olarak dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu bir kez daha teyit ederek, saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmedilerİstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık''Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bağlar’a çifte müjde
Bağlar’a çifte müjde
Hamido’nun karısı vefat etti
Hamido’nun karısı vefat etti
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu“fidan değil, ağaç dikiyoruz”
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu“fidan değil, ağaç dikiyoruz”
Büyükşehir DESKİ’den yeni su kaynağı müjdesi
Büyükşehir DESKİ’den yeni su kaynağı müjdesi

Ankara Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazar

İmsak
05:11
Sabah
06:34
Öğle
12:45
İkindi
16:06
Akşam
18:45
Yatsı
20:03

Ankara Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazar

Sibel Ersoy Eczanesi
Cankaya
Altınkan Eczanesi
Cankaya
Lavanta Eczanesi
Cankaya
Nuraysel Eczanesi
Yenimahalle
Mevsim Eczanesi
Yenimahalle
Boram Eczanesi
Mamak
Cenk Eczanesi
Mamak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı’nın yeni üyeleri dünyaya gözlerini açtı
Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı’nın yeni üyeleri dünyaya gözlerini açtı
Başkent 30 ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına hazır
Başkent 30 ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına hazır
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.