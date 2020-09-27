HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan’dan Ermenistan’a tepki

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısını kınayarak, “Ermenistan, hukuk tanımaz tavrı ile bölgedeki barış ve istikrar ortamını bir kez daha derinden sarsmıştır. Dünyada yaşanan hiçbir zulme sessiz kalmayan, her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olan HAK-İŞ Konfederasyonu olarak uluslararası kuruluşlar ve uluslararası toplumdan bu hukuk tanımaz davranışa karşı tavrını net bir şekilde ortaya koymasını ve gereğini yapmasını bekliyoruz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Arslan açıklamasında, "Ermenistan’ın ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan, hukuk tanımaz tavrı ile bölgedeki barış ve istikrar ortamını bir kez daha derinden sarsmıştır. Dünyada yaşanan hiçbir zulme sessiz kalmayan, her zaman mağdurun ve mazlumun yanında olan HAK-İŞ Konfederasyonu olarak uluslararası kuruluşlar ve uluslararası toplumdan bu hukuk tanımaz davranışa karşı tavrını net bir şekilde ortaya koymasını ve gereğini yapmasını bekliyoruz. Ermenistan’ın durdurulmasını ve hukuk tanımaz bir şekilde yaptıklarının hesabını vermesini istiyoruz. Uluslararası toplumu, katliam ve saldırıların durdurulması konusunda görev almaya davet ediyoruz. HAK-İŞ olarak dost ve kardeş ülke Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu bir kez daha teyit ederek, saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize yüce Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

