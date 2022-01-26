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  4. Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan kamu işçisine ilave zam açıklaması:

Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan kamu işçisine ilave zam açıklaması:

26.01.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kamu işçilerine ek zam yapılması talebimizin Hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu bir müjdeyle sonuçlanacağına inanıyoruz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kamu işçilerine ek zam yapılması talebimizin hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu bir müjdeyle sonuçlanacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, yazılı açıklamasında, 2021-2022 yıllarını kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 11 Ağustos 2021'de imzalandığını anımsatarak, 2022'nin ilk ve ikinci 6 ayı için belirtilen zam oranlarının enflasyon rakamlarına endekslendiğini ve bu çerçevede işçilerin hak kaybının önüne geçildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Ocak'ta memur ve memur emeklisine yüzde 2,5'luk ilave zammın açıklandığını anımsatan Arslan, şunları kaydetti:

"Hak-İş olarak, memurlara uygulandığı gibi kamu işçileri içinde 6 aylık enflasyona ilaveten TİS'teki yüzde 5 zam ile ilave zamların uygulanması talebimizi memur zamları açıklamasının ertesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin ile yaptığımız görüşmede dile getirdik. Hak-İş olarak, öncülük ettiğimiz bu talebimize ilişkin Bakanımız ve hükümetimizin olumlu yaklaşımından memnuniyet duyuyoruz."

Bu görüşmenin ardından kamu çerçeve anlaşma protokolü çalışmalarını birlikte yürüttükleri Türk-İş ile talebin ortaklaştırılması noktasında görüşmeler yapıldığını vurgulayan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Hak-İş Yönetim Kurulu olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaretimizde Sayın Bakanımızla olmak üzere yaptığımız görüşmede ve sonrasında bu konu dile getirilmiş bulunmaktayız. Bu çerçevede Bakanımız tarafından olumlu karşılanan kamu işçilerine ek zam yapılması talebimizin hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu bir müjdeyle sonuçlanacağına inanıyoruz."

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