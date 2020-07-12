YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan’dan kıdem tazminatı açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan’dan kıdem tazminatı açıklaması

ANKARA HABERLERİ  | 12.07.2020 17:58 | Son Güncelleme

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kıdem tazminatında kazanılmış haklardan geriye gidilmeden var olan sorunların giderileceği bir düzenleme istiyoruz.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kıdem tazminatında kazanılmış haklardan geriye gidilmeden var olan sorunların giderileceği bir düzenleme istiyoruz. Kıdem tazminatı düzenlemesi, bütün işçilerin kıdem tazminatı alabileceği bir düzenleme olmalıdır. Sadece örgütlü olanların, toplu iş sözleşmesinden yararlananların, büyük işletmelerde çalışanların değil, tüm emekçilerin kıdem tazminatı alabileceği bir model istiyoruz" dedi.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Arslan, HİZMET-İŞ Sendikası İstanbul 9 No’lu Şubesinin 1. Olağan Genel Kuruluna video konferans yöntemiyle katıldı. Arslan, burada yaptığı açıklamada kıdem tazminatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. HAK-İŞ’in kıdem tazminatı konusunda tavrının açık ve net olduğunu vurgulayan Arslan, "Kıdem tazminatı mevzuatında bazı zorluklar var ve bunlar giderilmelidir. Örneğin bir yılınızı tamamlayamayan, kendi isteği ile istifa eden işçi kıdem tazminatı alamamaktadır. Tavan uygulamasının kaldırılması, sürelerin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Her emekçi, kendi isteğiyle ayrılsa bile çalıştığı süre kadar kıdem tazminatı alabilmelidir. Bunlar mevcut mevzuattaki eksikliklerdir. Bunların düzeltilmesi için kıdem tazminatında yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var. Mevcut hakların güvence altına alındığı, kazanılmış haklardan geriye gitmeden eksikliklerin giderilmesi için müzakereye hazırız" diye konuştu.

Arslan, şunları kaydetti:
"Kıdem tazminatında kazanılmış haklardan geriye gidilmeden var olan sorunların giderileceği bir düzenleme istiyoruz. Kıdem tazminatı düzenlemesi, bütün işçilerin kıdem tazminatı alabileceği bir düzenleme olmalıdır. Sadece örgütlü olanların, toplu iş sözleşmesinden yararlananların, büyük işletmelerde çalışanların değil, tüm emekçilerin kıdem tazminatı alabileceği bir model istiyoruz. Pandemiden dolayı zor bir süreçten geçtiğimiz şu dönemde, emekçiler salgın süreci sebebiyle yeterince tedirgindir. Kısa çalışmak zorunda kalan, eksik ücret alan işçiler ve ücretsiz izne çıkarılan işçilerin sorunları, işsiz kalan emekçilerin durumu çözüm beklerken, kıdem tazminatı gibi, toplumun yarıdan fazlasını doğrudan ilgilendiren önemli ve hassas bir konu aceleye getirilmemelidir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanlarımıza doğrudan mesajlarımızı ilettik. Kıdem tazminatı düzenlemesini şu dönemde zamanlama ve içerik açısından uygun bulmadığımızı HAK-İŞ’e yakışan bir üslupla ifade ettik. İnanıyorum ki, makul itiraz ve önerilerimiz karşılık bulacaktır."

HAK-İŞ olarak açık, şeffaf, dürüst ve samimi davrandıklarını anlatan Arslan, "Bunun elbette bedelleri oldu. Meydanlarda başka, masada başka konuşmadık, riyakar davranmadık. Kıdemle ilgili itiraz ve taleplerimizi yaparken rasyonel olmaya çalışıyoruz. Bizim mücadelemiz, kıdem tazminatı konusunda var olan kazanılmış haklarımızı korumak ve bunların daha ileriye götürülmesi mücadelesidir. Kıdem tazminatı konusu, makul bir dönemde ve taleplerimizi dikkate alan bir şekilde önümüze gelirse bunu konuşmaya ve tartışmaya hazırız. İstisnasız tüm emekçilerin kıdem tazminatı alabileceği bir düzenleme ve model istiyoruz. Herkes bilmelidir ki HAK-İŞ kıdem tazminatı konusunda işçilerin aleyhine hiçbir düzenlemeyi kabul etmeyecektir" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Düzceli çiftçinin arkadaşlarıyla tasarladığı "Patrover" ilgi görüyor

Hafta sonları artık sesiz geçiyor

Hafta sonları artık sesiz geçiyor

Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6’da kuyruğa girdiler

Günübirlik tatilciler milli parka girmek için sabah 6’da kuyruğa girdiler

BAÜN Tıp Fakültesinde covid-19 test sayısı 40 bini aştı

BAÜN Tıp Fakültesinde covid-19 test sayısı 40 bini aştı

Muradiye Sosyal Tesisleri haftanın 7 günü hizmet veriyor

Muradiye Sosyal Tesisleri haftanın 7 günü hizmet veriyor

Dolu tütünlere zarar verdi

Dolu tütünlere zarar verdi

Ankara Namaz Vakitleri 12 Temmuz Pazar

İmsak
03:32
Sabah
05:23
Öğle
12:59
İkindi
16:56
Akşam
20:25
Yatsı
22:08

Ankara Nöbetçi Eczaneler12 Temmuz Pazar

Elif Eslem Eczanesi
Cankaya
Kadıoğlu Eczanesi
Cankaya
Yeni Bilim Eczanesi
Yenimahalle
Çalık Eczanesi
Yenimahalle
Sena Eczanesi
Mamak
Ege Şifa Eczanesi
Mamak
Köroğlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Emniyet Teşkilatında amir sınıfı terfileri belli oldu

Emniyet Teşkilatında amir sınıfı terfileri belli oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki deprem

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.