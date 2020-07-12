HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan’dan kıdem tazminatı açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kıdem tazminatında kazanılmış haklardan geriye gidilmeden var olan sorunların giderileceği bir düzenleme istiyoruz. Kıdem tazminatı düzenlemesi, bütün işçilerin kıdem tazminatı alabileceği bir düzenleme olmalıdır. Sadece örgütlü olanların, toplu iş sözleşmesinden yararlananların, büyük işletmelerde çalışanların değil, tüm emekçilerin kıdem tazminatı alabileceği bir model istiyoruz" dedi.

HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ Genel Başkanı Arslan, HİZMET-İŞ Sendikası İstanbul 9 No’lu Şubesinin 1. Olağan Genel Kuruluna video konferans yöntemiyle katıldı. Arslan, burada yaptığı açıklamada kıdem tazminatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. HAK-İŞ’in kıdem tazminatı konusunda tavrının açık ve net olduğunu vurgulayan Arslan, "Kıdem tazminatı mevzuatında bazı zorluklar var ve bunlar giderilmelidir. Örneğin bir yılınızı tamamlayamayan, kendi isteği ile istifa eden işçi kıdem tazminatı alamamaktadır. Tavan uygulamasının kaldırılması, sürelerin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Her emekçi, kendi isteğiyle ayrılsa bile çalıştığı süre kadar kıdem tazminatı alabilmelidir. Bunlar mevcut mevzuattaki eksikliklerdir. Bunların düzeltilmesi için kıdem tazminatında yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var. Mevcut hakların güvence altına alındığı, kazanılmış haklardan geriye gitmeden eksikliklerin giderilmesi için müzakereye hazırız" diye konuştu.