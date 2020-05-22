YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Ramazan Bayramı mesajı:

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Ramazan Bayramı mesajı:

ANKARA HABERLERİ  | 22.05.2020 11:10 | Son Güncelleme

"Türkiye bütün gücü ve kararlılığıyla koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdürmeye devam ederse iki bayramı bir arada yaşayacağımıza gönülden inanıyoruz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Türkiye bütün gücü ve kararlılığıyla koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdürmeye devam ederse iki bayramı bir arada yaşayacağımıza gönülden inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, bir ramazan ayının daha huzurla ve bereketle tamamlandığını, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle bu yıl iftar sofralarında buluşulamadığını belirtti.

Devletin bu süreçte tüm kurum ve kuruluşlarıyla büyük bir özveriyle mücadele ettiğini vurgulayan Arslan, hükümetin ve devletin belirlediği kurallara uyarak ve sosyal mesafeyi koruyarak bu salgının üstesinden gelineceğine inandığını kaydetti.

Koronavirüs salgının önüne geçilmesinin, bütün vatandaşların kişisel ve kurumsal olarak alacağı tedbirlerle mümkün olacağına dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti:

"Milletimizin zor zamanlarda birlik olma, birbirinden güç alarak kenetlenme gücüne her zaman inandık. Salgın dolayısıyla binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği bugünlerde ülkemizin koronavirüsü yenmek için daha fazla birliğe ve dayanışmaya ihtiyacı vardır. Koronavirüs salgınıyla mücadelede tüm milletimizin, hükümetimizin ve devletimizin aldığı kararlara uymasını istiyoruz.

Yeni umutlarla girdiğimiz Ramazan Bayramı'mızı bu yıl salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle evlerimizde karşılamak durumundayız. Salgın nedeniyle bu yıl bayramlaşma ve kucaklaşma imkanımız ne yazık ki olmayacak. Büyüklerimizi ziyaret ederek ellerini öpemesek de çocuklarımızla kucaklaşamasak da omuz omuza olamasak da biliyoruz ki yüreklerimiz bir olacaktır. Büyüklerimizi, dostlarımızı, kardeşlerimizi uzaktan da olsa selamlıyoruz. Her bayram olduğu gibi bu bayram da gönlümüz ve yüreğimiz onlarla beraber olacaktır. Bütün bunların geçici olduğuna, yeniden kucaklaşacağımız günlerin çok yakın olduğuna inanıyoruz."

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, koronavirüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen tüm tedbirleri çok önemli bulduklarını belirterek "Türkiye bütün gücü ve kararlılığıyla koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdürmeye devam ederse iki bayramı bir arada yaşayacağımıza gönülden inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Arslan, bu zor süreçte iş başında fedakarca, cesurca ve özveriyle çalışan başta sağlık, gıda, banka, taşıma, güvenlik, temizlik, haberleşme, basın, petrol alanlarındakiler olmak üzere kamu ve özel bütün sektörlerdeki emekçilere de teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular Otomobile bağladıkları atı metrelerce koşturdular
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Deniz: "Salgınla ilgili normalleşme sürecindeyiz"

Vali Deniz: "Salgınla ilgili normalleşme sürecindeyiz"

Bolu’da, karantinada kalan çocuklara, balon ve oyuncak sürprizi

Bolu’da, karantinada kalan çocuklara, balon ve oyuncak sürprizi

Manisa’da korona virüs denetimleri

Manisa’da korona virüs denetimleri

Yemen ordusu Cevf vilayetinde Mansur dağını kontrolü altına aldı

Yemen ordusu Cevf vilayetinde Mansur dağını kontrolü altına aldı

Balıkesir’de 505 polis ile huzur uygulaması

Balıkesir’de 505 polis ile huzur uygulaması

DÜZELTME - "Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İZTO üyeleriyle turizm sektörünü değerlendirdi" başlıklı haberimizin 7. paragrafı, kaynağından, "yurt dışı uçuşlar için" ifadesi eklenerek, düzenlenmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarım

DÜZELTME - "Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İZTO üyeleriyle turizm sektörünü değerlendirdi" başlıklı haberimizin 7. paragrafı, kaynağından, "yurt dışı uçuşlar için" ifadesi eklenerek, düzenlenmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarım

Ankara Namaz Vakitleri 22 Mayıs Cuma

İmsak
03:34
Sabah
05:21
Öğle
12:50
İkindi
16:45
Akşam
20:10
Yatsı
21:49

Ankara Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Vatan Eczanesi
Cankaya
Ertan Eczanesi
Yenimahalle
Gülsen Eczanesi
Abidinpasa
Mimoza Eczanesi
Cankaya
Günal Eczanesi
Cankaya
Sever Eczanesi
Cankaya
Ulucanlar Eczanesi
Altindag
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

'Huzurevlerimiz için yeni önlemler devreye aldık'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından çocuklarını rehin alan babaya ilişkin açıklama:

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.