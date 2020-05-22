HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Ramazan Bayramı mesajı:

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Türkiye bütün gücü ve kararlılığıyla koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdürmeye devam ederse iki bayramı bir arada yaşayacağımıza gönülden inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, bir ramazan ayının daha huzurla ve bereketle tamamlandığını, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle bu yıl iftar sofralarında buluşulamadığını belirtti.

Devletin bu süreçte tüm kurum ve kuruluşlarıyla büyük bir özveriyle mücadele ettiğini vurgulayan Arslan, hükümetin ve devletin belirlediği kurallara uyarak ve sosyal mesafeyi koruyarak bu salgının üstesinden gelineceğine inandığını kaydetti.

Koronavirüs salgının önüne geçilmesinin, bütün vatandaşların kişisel ve kurumsal olarak alacağı tedbirlerle mümkün olacağına dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti:

"Milletimizin zor zamanlarda birlik olma, birbirinden güç alarak kenetlenme gücüne her zaman inandık. Salgın dolayısıyla binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği bugünlerde ülkemizin koronavirüsü yenmek için daha fazla birliğe ve dayanışmaya ihtiyacı vardır. Koronavirüs salgınıyla mücadelede tüm milletimizin, hükümetimizin ve devletimizin aldığı kararlara uymasını istiyoruz.