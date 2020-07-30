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HAK-İŞ Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu;

NİĞDE HABERLERİ  | 30.07.2020 11:36 | Son Güncelleme

HAK-İŞ Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Gökhan Demircioğlu mesajında; “Bayramlar çok özel günlerdir.

HAK-İŞ Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu;

HAK-İŞ Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Gökhan Demircioğlu mesajında; “Bayramlar çok özel günlerdir. Sosyal dayanışmanın zirveye çıktığı Kurban Bayramı, aziz milletimizin inanç köklerinin ne kadar sağlam olduğunun da bir nevi ispatı gibidir. Kurban Bayramı’nın sevginin ve kardeşliğin en yüksek düzeyde hissedileceği, milletçe birlik ve beraberliğimizi sağlayan değerlerimizin her yönüyle yaşanacağı günler olarak geçmesini temenni ediyorum. Sevgi dolu, huzur ve mutluluk içinde nice bayramlar geçirmek dileğiyle başta tüm kurumlarda ki emekçi kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor, bayramın herkese sağlık ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanlığı adına, Niğde’de ki konfederasyona bağlı sendikaların tüm üyelerinin Kurban Bayramı’nı en içten duygularla kutladığını belirten Demircioğlu, bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilediğini ifade etti.
Bayramların bireysel ve toplumsal olarak, moral değerlerinin çok yoğun olarak yaşandığı özel günlerden olduğunu kaydeden Gökhan Demircioğlu, “Bu mübarek günlerde geleneklerimizde önemli yer tutan toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın bayram vesilesiyle bir kez daha hatırlanması ve güçlendirilmesi en büyük beklentimizdir. Duamız bu salgın sürecinden tamamen kurtulmamızdır. Diğer yandan, muhtaç, çocuk, kimsesiz, yoksul ve yaşlılar ile gazilerimiz ve şehit ailelerimizin başta olmak üzere bayramı buruk bir şekilde geçirenlerin unutulmamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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